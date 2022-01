Hà Nội giảm nhiệt, rét khô, nhiệt độ cao nhất 15-18 độ C

Dự báo hôm nay Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ, trời rét, nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ 15-18 độ C, giảm 4-5 độ so với hôm qua. Khu vực vùng núi ở Bắc Bộ vẫn rét đậm, có nơi rét dưới 11 độ C.