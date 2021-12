Biển Đông có thể hứng bão cuối năm

Theo ông Nguyễn Tiến Toàn, Dự báo viên Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc đang chìm trong khối không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ trong đêm ở ngưỡng 13-16 độ C, trời rét. Ngày 10/12, mưa dông ở nhiều nơi kết thúc nhưng duy trì trạng thái rét buốt về đêm và sáng sớm.

Tại Hà Nội và Đồng bằng Bắc Bộ, nhiệt độ trong đêm tăng 3-6 độ C so với những ngày trước, dao động 14-18 độ C. Dù vậy, mức nhiệt ban ngày lại giảm xuống ngưỡng 21 độ C, thời tiết giữa ngày và đêm không quá khác biệt, trời lạnh suốt cả ngày.

Chuyên gia nhận định đợt lạnh này duy trì đến hết ngày 10/12. Vùng núi ghi nhận mức nhiệt thấp nhất 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C.

Từ đêm 11 đến ngày 12/12, miền Bắc khả năng hứng chịu thêm một đợt không khí lạnh tăng cường mới khiến thời tiết rét buốt quay trở lại. Trong đợt rét tới, nhiệt độ tối thấp ở đồng bằng được dự báo là 12-15 độ C, vùng núi 9-11 độ C, trong khi khu vực núi cao có thể xuống thấp dưới 7 độ C.

“Ngày 16-18/12, phía bắc tiếp tục có đợt không khí lạnh tăng cường xuống nước ta. Trong khi đó, nhận định ban đầu cho thấy một xoáy thuận nhiệt đới khả năng đi từ phía đông Philippines vào Biển Đông, thời tiết phía nam có thể biến động trong thời gian này”, ông Toàn cho biết.

Đợt mưa lớn cực đoan xuất hiện ngày 27/11-1/12 khiến khu vực Nam Trung Bộ, trong đó có TP Nha Trang (Khánh Hòa) ngập sâu. (Ảnh: Xuân Hoát)

Theo mô hình dự báo của Windy, một cơn bão khả năng quét qua phía đông Philippines trước khi di chuyển vào Biển Đông ngày 17/12. Hình thái này có thể gây ra thời tiết xấu ở Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Dù vậy, do sự tương tác với không khí lạnh thời kỳ này, các cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới sẽ có hướng di chuyển phức tạp cũng như khó dự báo xa.

Trong bản tin nhận định thời tiết tháng 12, cơ quan khí tượng cho biết không khí lạnh đang có xu hướng gia tăng cường độ, tần suất và rét đậm ở miền Bắc khả năng xảy ra nửa cuối tháng nhưng không kéo dài.

Ngoài ra, khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ tiếp tục có nhiều ngày mưa, Nam Bộ có thể xuất hiện mưa trái mùa do hoạt động của rãnh áp thấp xích đạo.

Ngày 10/12, TP.HCM và các tỉnh, thành phố Nam Bộ tăng nhiệt trở lại sau chuỗi ngày se lạnh. Những ngày tới, khu vực duy trì mức nhiệt thấp nhất về đêm và sáng sớm là 24-27 độ C, ban ngày oi nóng với nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Về chất lượng không khí, chỉ số AQI ở Hà Nội không cải thiện so với những ngày trước, phổ biến ở ngưỡng 150-250 đơn vị, có hại cho sức khỏe con người. Ô nhiễm không khí đặc biệt nghiêm trọng ở điểm quan trắc Ngọc Hà (quận Ba Đình) với AQI trên 350 đơn vị.

Trong khi đó, chất lượng không khí tại TP.HCM ở mức tốt và bình thường, chỉ số AQI nhiều nơi dưới 50 đơn vị.

Theo zingnews.vn