Chất lượng không khí ở TP.HCM kém nhất cả nước sáng nay

Hôm nay (16/11), các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La, Bắc Giang và khu vực Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Bắc Bộ trời lạnh, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C.