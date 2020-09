Trung tâm DBKTTV Quốc gia cho biết, hiện nay (12/9), ở vùng núi Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Một số nơi có lượng mưa lớn (lượng mưa tính từ 19h ngày 11/9 đến 07h ngày 12/9) như: Mường Mít (Lai Châu) 55mm, Yên Châu (Sơn La) 48mm, Lục Yên (Yên Bái) 43mm, Vĩ Thượng (Hà Giang) 162.6mm, Lương Bằng (Bắc Cạn) 97.2mm, Yên Lâm (Tuyên Quang) 93.8mm,…

Trung tâm DBKTTV Quốc gia dự báo: Trong ngày và đêm nay (12/9), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao nên ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến từ 40-80mm/24h, riêng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang có nơi trên 150mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay (12/9) có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo mưa dông, lốc, sét, gió giật mạnh ở Bắc Bộ và Thanh Hóa (ảnh minh họa)

Ở một khía cạnh khác, Trung tâm DBKTTV Quốc gia cảnh báo về chỉ số cực đại tia cực tím (UV) hôm nay như sau:

Hải Đăng