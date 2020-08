Dự báo thời tiết ngày 18/8: Áp thấp nhiệt đới gió giật cấp 9, miền Bắc mưa to diện rộng

Đêm nay và sáng mai (18/8), ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông, sức gió mạnh nhất giật cấp 9 và có khả năng mạnh thêm.

Áp thấp nhiệt đới tiến vào Biển Đông

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 17/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 120,9 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực phía Bắc đảo Lu-dông (Phi-líp-pin). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và đi vào khu vực Bắc Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 18/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 116,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 620km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Hình ảnh vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. (Nguồn: TTDBKTTVQG)

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 17,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ ngày 19/8, vị trí tâm bão ở khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 220km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục mưa lớn nguy hiểm

Đêm hôm qua và ngày hôm nay (17/8), ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông như (lượng mưa tính từ 19h ngày 16/8 đến 13h ngày 17/8): Móng Cái (Quảng Ninh) 164mm, Quảng Hà (Quảng Ninh) 234mm, Bãi Cháy (Quảng Ninh) 155mm,…

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với vùng xoáy thấp trên mực 5000m hoạt động mạnh nên từ nay đến ngày 19/8, ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to và dông (lượng mưa phổ biến 50-150mm/24h, riêng Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh có nơi trên 150mm/24h).

Mưa lớn liên tục gây ngập úng cục bộ nhiều nơi ở Quảng Ninh. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Các nơi khác ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông (lượng mưa phổ biến 30-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trọng tâm của đợt mưa tập trung từ nay đến đêm 18/8.

Khu vực Hà Nội từ nay đến ngày 19/8 có lúc có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo, từ chiều ngày 20/8 đến ngày 23/8, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa to đến rất to diện rộng.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào khoảng chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng đêm nay và ngày mai (18/8)

Hà Nội:

Nhiệt độ thấp nhất : 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ.

Nhiều mây, có lúc có mưa vừa, mưa to và dông; riêng chiều tối và đêm có mưa to đến rất to và dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.



Phía Tây Bắc Bộ:

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; riêng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ:

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ.

Nhiều mây, khu vực đồng bằng có mưa vừa, mưa to và dông; các nơi khác có mưa to và dông, có nơi mưa rất to, riêng Quảng Ninh có mưa rất to đến đặc biệt to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.



Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế:

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng Thanh Hóa-Nghệ An nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.



Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.



Tây Nguyên:

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.



Nam Bộ:

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

