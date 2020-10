Bão số 9 giật cấp 17 tiến nhanh vào Đà Nẵng – Phú Yên

Theo bản tin báo bão khẩn cấp phát lúc 5h sáng nay (27/10) của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 04 giờ ngày 27/10, vị trí tâm bão ở khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 115,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 320km về phía Bắc Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 300km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và có khả năng mạnh thêm. Đến 04 giờ ngày 28/10, vị trí tâm bão ở khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông trên vùng biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165km/giờ), giật cấp 17.

Bão số 9 gió giật mạnh cấp 17 đang áp sát bờ biển các Đà Nẵng - Phú Yên, có khả năng mạnh thêm. (Nguồn: TTDBKTTVQG)

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 11,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 118,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 04 giờ ngày 29/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở 15,4 độ Vĩ Bắc; 104,8 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực phía Đông Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 ( dưới 40km/giờ).

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa và vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 17; sóng biển cao từ 8-10m; biển động dữ dội.

Từ trưa và chiều nay (27/10), vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 9-11, sau tăng lên cấp 12-13, giật cấp 15; biển động dữ dội; sóng biển cao từ 6-8m. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế (bao gồm cả đảo Cồn Cỏ) ảnh hưởng của hoàn lưu phía Bắc cơn bão kết hợp với không khí lạnh nên có gió đông bắc cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 4-6m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5m.

Khu vực ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định có khả năng xảy ra nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m. Nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng, cửa sông, đầm phá ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi.

Gió mạnh trên đất liền: Bão bắt đầu gây gió mạnh trên đất liền từ tối và đêm nay (27/10); thời gian có gió mạnh nhất trên đất liền từ sáng sớm đến chiều tối ngày 28/10. Các tỉnh/thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; riêng đất liền ven biển các tỉnh/thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Các tỉnh Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 10.

Mưa lớn: Từ đêm 27/10 đến ngày 29/10, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 100-200mm/đợt.

Từ 28-31/10 khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt.

Cấp độ rủi ro thiên tai do bão số 9: cấp 4.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm nay (27/10)

Hà Nội:

Sáng và đêm nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ

Phía Tây Bắc Bộ:

Sáng và đêm nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, có nơi trên 30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ:

Sáng và đêm nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế:

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, riêng phía Nam đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, riêng Thừa Thiên Huế đêm gió mạnh dần lên cấp 4-5, sau tăng lên cấp 6-8. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, riêng phía Bắc có mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió bắc đến tây bắc cấp 3; vùng ven biển phía Bắc đêm cấp 4-5, sau tăng lên cấp 6-7, giật cấp 8. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.



Tây Nguyên:

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ:

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.

Để chủ động ứng phó với bão số 9, các tỉnh miền Trung đã lệnh cấm biển, yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị đình hoãn các cuộc họp không liên quan đến công tác chỉ đạo phòng chống bão, lũ cho đến khi bão tan.

Cục CSGT lập "Trung tâm chỉ huy phòng chống bão số 9"

Cục CSGT chỉ đạo lực lượng CSGT Công an các địa phương từ Nghệ An đến Phú Yên chủ động bố trí lực lượng làm nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông, đặt biển báo “nguy hiểm”, rào chắn, barie… trước các điểm xảy ra ngập lụt, sạt lở để cảnh báo người dân; Kiên quyết “cấm đường” không để người và phương tiện đi vào khu vực trên. Đối với các phương tiện đã đi vào khu vực ngập lụt, sạt lở, chủ động phối hợp với các lực lượng tổ chức hướng dẫn giao thông, cứu nạn, cứu hộ; Kịp thời thông tin cho lực lượng CSGT Công an các địa phương giáp ranh, có liên quan để tổ chức phân luồng giao thông từ xa; đồng thời, báo cáo về Cục để chỉ đạo chung trên toàn tuyến.

Với CSGT Công an các địa phương khác: Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, nắm chắc tình hình TTATGT trên các tuyến giao thông, các vị trí có nguy cơ xảy ra ngập lụt, sạt lở. Chủ động xây dựng phương án phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông (tại chỗ và từ xa); Bố trí lực lượng, phương tiện, phối hợp với các lực lượng chức năng phân luồng, hướng dẫn giao thông, cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra sự cố, lũ lụt;

Không cho các phương tiện, người tham gia giao thông đi vào các tuyến giao thông thuộc các địa phương đang bị lũ lụt khi có yêu cầu.

Chủ động lực lượng, phương tiện (xuồng, phương tiện chở xuồng, thiết bị cứu hộ, cứu nạn…) sẵn sàng tăng cường cho các địa phương khi có chỉ đạo của Bộ.

CSGT Công an các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để thông báo cho người dân chủ động lựa chọn lộ trình, tuyến đường khác phù hợp trong mưa lũ.

Cục CSGT thành lập Trung tâm chỉ huy Phòng chống cơn bão số 9 tại Đà Nẵng để điều hành, chỉ đạo. Chú trọng công tác hậu cần, trang thiết bị phòng, chống lụt bão và cứu nạn, cứu hộ, y tế cho các đơn vị; đồng thời, có kế hoạch tăng cường lực lượng cho Công an các địa phương phòng, chống lụt bão.

Sẵn sàng các phương án hỗ trợ nhân dân di dời, sơ tán ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, hạn chế thấp nhất hậu quả thiệt hại về người và tài sản do bão gây ra.

PV (tổng hợp)