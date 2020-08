Bão số 4 đi sâu vào đất liền Trung Quốc, vùng núi Bắc bộ mưa to, sạt lở nghiêm trọng

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ ngày 19/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc; 112,6 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 130km tính từ tâm bão.

Bão số 4 đi vào Trung Quốc và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: TTDBKTTVQG)

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 22 giờ ngày 19/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 23,4 độ Vĩ Bắc; 110,0 độ Kinh Đông, trên khu vực tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực tỉnh Quảng Tây.

Cảnh báo mưa lớn trên đất liền: Từ ngày 20/8 đến ngày 22/8 ở khu vực Đông Bắc có mưa to (phổ biến 50-150mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt). Từ chiều 20/8 đến ngày 22/8 ở khu vực Việt Bắc, Tây Bắc có mưa to đến rất to (phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt); khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to (phổ biến 40-80mm/đợt).

Cảnh báo lũ: Từ ngày mai (20/8) đến ngày 22/8, ở khu vực Đông Bắc có mưa to (phổ biến 50-150mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt). Từ chiều 20/8 đến ngày 22/8 ở khu vực Việt Bắc, Tây Bắc có mưa to đến rất to (phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt); các khu vực khác ở đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Tây Nguyên có mưa vừa, có nơi mưa to.

Do mưa lớn, mực nước trên các sông suối khu vực thượng lưu lưu vực sông Hồng - Thái Bình sẽ lên lại, các sông ở Thanh Hóa và Tây Nguyên sẽ xuất hiện đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-6m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Thao có khả năng lên mức trên BĐ3; sông Lô, thượng lưu sông Chảy và các sông suối nhỏ lên mức BĐ2 - BĐ3. Mực nước các sông thuộc hệ thống Thái Bình là sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam lên mức BĐ1 và trên BĐ1, thượng lưu các sông ở Thanh Hóa lên mức báo động (BĐ)1 - BĐ2, hạ lưu các sông chính ở dưới mức BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở nhiều tỉnh miền núi khu vực Bắc Bộ, đặc biệt là các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thanh Hóa và khu vực Tây Nguyên.

Nguy cơ ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp ven sông, các khu đô thị, các tỉnh và thành phố như: Lào Cai, Yên Bái (huyện Trấn Yên, Văn Yên, Thành phố Yên Bái), Phú Thọ (huyện Thanh Ba, Hạ Hòa, Thị xã Phú Thọ), , Hà Giang, Thái Nguyên, Lai Châu, Thành phố Vĩnh Yên, Thành phố Móng Cái, Thành phố Cẩm Phả, Thành phố Hạ Long, Thành phố Uông Bí (Quảng Ninh), Thanh Hóa, Kon Tum, Buôn Mê Thuột, Gia Nghĩa, Đà Lạt, Bảo Lộc.

Theo VOV, từ hôm qua đến sáng 19/8, mưa trên diện rộng và mưa cục bộ ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Lai Châu tiếp tục gây thiệt hại về tài sản của nhà nước và nhân dân. Tại các huyện Phong Thổ, Nậm Nhùn, Tam Đường, Than Uyên mưa đã phá hủy, vùi lấp gần 2ha lúa, hoa màu; 2 xe máy và cuốn trôi 2 con trâu của người dân.

Mưa lớn tiếp tục gây thiệt hại tại nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (Ảnh: VOV)

Đêm qua mưa lớn đã gây xói lở 2/3 làn đường tại km 350+410, quốc lộ 32, thuộc địa phận xã Phúc Than, huyện Than Uyên. Hiện việc lưu thông trên quốc lộ 32 từ huyện Than Uyên đi thành phố Lai Châu và ngược lại đang gặp nhiều khó khăn. Các đơn vị chức năng đang tổ chức phân luồng cho các phương tiện đi theo đường liên xã để chờ khắc phục.

Mưa lớn từ đêm 16/8 đến nay đã khiến cho các tuyến đường Quốc lộ 12, 4H trên địa bàn tỉnh Điện Biên xuất hiện nhiều điểm sạt lở lớn nhỏ, gây khó khăn cho người và phương tiện qua lại. Do trời vẫn có mưa nên đất đá từ ta luy dương vẫn tiếp tục tràn xuống lòng đường.

Điểm sạt lở trên Quốc lộ 12, đoạn thuộc địa phận xã Mường Pồn, huyện Điện Biên.

PV (tổng hợp)