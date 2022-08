Bão Maon quật đổ cây xanh ở Quảng Ninh, Hải Phòng ngập nhiều tuyến phố

icon

Dự báo, do ảnh hưởng của bão số 3, từ chiều nay đến đêm mai, ở khu vực Bắc Bộ có mưa to đến rất to và dông kèm gió giật mạnh, lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm; Thanh Hóa 50-100mm, có nơi trên 150mm.