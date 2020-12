Hoang tàn ven biển Hội An sau đại dịch, bão, nhà hàng đổ nát, chủ 'chết lặng'

Ông Đinh Văn Chinh buồn rầu kể, tối 14/11, do ảnh hưởng của bão số 13, khu vực biển An Bàng có mưa to, sóng lớn. Đêm ấy, sau khi chằng chống nhà hàng của mình, ông Chinh cùng hàng chục chủ kinh doanh tại đây di chuyển đi nơi khác để tránh bão.