Bão chồng bão và hiện tượng kì thú mang tên Fujiwhara

Dự báo thời tiết ngày 22/8, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác; Tây Bắc, Việt Bắc có nơi mưa to đến rất to, nguy cơ xảy ra lũ quét.