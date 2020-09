Dự báo thời tiết ngày 3/9: Hà Nội oi bức 37 độ, TP.HCM mưa to

Dự báo thời tiết ngày 3/9, nắng nóng tiếp tục duy trì ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế; ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa to đến rất to, tập trung về chiều tối.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết ngày 3/9, ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ. Ở các tỉnh Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng cục bộ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 50-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ.

Chỉ số tia UV ở Hà Nội có giá trị từ 7-9 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 05/9.

Hà Nội vẫn nắng nóng 37 độ C, thời tiết rất oi bức. (Ảnh minh họa)

Dự báo thời tiết các vùng đêm nay và ngày mai (3/9)

Hà Nội: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất : 35-37 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất : 33-36 độ, riêng Sơn La, Hòa Bình 35-37 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất : 34-37 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất : 33-36, phía Bắc có nơi trên 36 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên: Có mây, tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ

Nam Bộ: Có mây, tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Xu thế thời tiết các vùng 10 ngày (từ đêm nay đến ngày 12/9/2020)

Khu vực Hà Nội:

Từ đêm 02/8-06/9, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, từ ngày 03-05/9 có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ đêm 06-10/9, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ 11-12/9, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ:

Từ đêm 02-06/9, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng ngày 05/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng, từ ngày 03-05/9 có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ đêm 06-10/9, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ 11-12/9, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ:

Từ đêm 02/8-06/9, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng ngày 05/9 vùng núi có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, từ ngày 03-05/9 có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ đêm 06-10/9, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng vùng núi có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ 11-12/9, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế:

Từ đêm 02/8-12/9, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Từ đêm 02-04/9, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối ngày 03/9 có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, phía bắc có nơi có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ 05-12/9, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía bắc có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên:

Từ đêm 02-12/9, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, riêng chiều tối ngày 03-04/9 cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ:

Từ đêm 02-12/9, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, riêng từ ngày 09-11/9 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo bản tin dự báo thời tiết tháng 9 của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, tuần đầu tháng 9, lượng mưa ở hầu hết khu vực của Việt Nam không nhiều.

Nửa cuối tháng 9, dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh, có khả năng xuất hiện 01-02 xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực biển Đông (gây mưa lớn trên diện rộng ở khu vực Trung Bộ và phía Bắc Tây Nguyên).

Trong tháng, tại Bắc Bộ có khả năng xuất hiện 03 đợt mưa dông; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đang là thời kỳ mùa mưa nên sẽ xuất hiện nhiều ngày có mưa rào và dông (nửa cuối tháng có khả năng xuất hiện mưa vừa đến mưa to).

Không khí lạnh gia tăng hoạt động trong giai đoạn nửa cuối tháng 9, gây giảm nhiệt ở Bắc Bộ nhưng nhiệt độ trung bình tháng trên toàn quốc phổ biến vẫn cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 0,5-1,0 độ C.

PV (tổng hợp)