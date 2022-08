Bắc Bộ nắng đẹp, dịu mát, Nam Bộ mưa dông đến ngày 27/8

Từ hôm nay đến ngày 26/8, các khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào, có nơi mưa rất to, tập trung vào chiều và tối. Bắc Bộ, Thanh Hóa từ tối mai sẽ có mưa to do ảnh hưởng bão số 3.