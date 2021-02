Sức khỏe các nạn nhân bị đâm trong quán karaoke ở Hòa Bình bây giờ ra sao?

Chiều 23/2, trao đổi với PV Infonet, ông Trần Ngọc Cường - Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cho biết bệnh viện có tiếp nhận 3 bệnh nhân trong vụ án ở quán karaoke Luxury thuộc thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình làm nhiều người thương vong, xảy ra vào 19h ngày 21/2.

Khu vực hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Ngoài ra, ông Trần Ngọc Cường cũng thông tin: “Khi bệnh viện tiếp nhận 3 bệnh nhân trong vụ án mạng nêu trên thì có 1 bệnh nhân nữ tử vong ngoại viện. Nữ bệnh nhân này bị vết thương đâm vào tim. Còn 2 nữ bệnh nhân còn lại một người bị đâm thấu bụng và một người bị đâm vào mông”.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Hà Nội, nữ bệnh tử vong ngoại viện là Nguyễn Thị Bạch L. (SN 1990, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội).

Còn bệnh nhân bị đâm thấu bụng là Đỗ Khánh L. (SN 1998, HKTT xã Phú Phúc, Lý Nhân, Hà Nam). Hiện nữ bệnh nhân L. này đang được các bác sĩ theo dõi và không còn nguy kịch.

Cơ quan công an đến hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Nữ bệnh nhân bị đâm vào mông là Bùi Thị Trà M. (SN 2000, HKTT xã Văn Hán, Đồng Hỷ, Thái Nguyên) đã được phẫu thuật thành công và không còn ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng đang được các bác sĩ bệnh viện điều trị.

Trước đó, vào chiều 22/2, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết đã khởi tố đối tượng Nguyễn Công Dũng (SN 1979, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) về tội giết người.

Ngoài ra, cơ quan công an cáo buộc bị can Dũng gây ra vụ cuồng sát trong quán karaoke Luxury II ở xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn vào tối 21/2, khiến 3 người tử vong và 5 người khác bị thương (trong đó có Dũng). Cơ quan điều tra đang chờ kết quả test ma túy đối với bị can Dũng để củng cố hồ sơ vụ án.

Khi đó, ngoài Dũng còn có 13 người khác vào thuê phòng hát ở quán karaoke Luxury II. Đến khoảng 19h00’ ngày 21/2, Dũng xuống quầy lễ tân của quán để mượn 1 con dao (dạng dao gọt hoa quả dài khoảng 20cm) rồi mang vào phòng hát đâm loạn xạ khiến 7 người bị thương và 3 tử vong tại chỗ. Sau đó, Dũng dùng dao đâm vào bụng để tự sát nhưng được mọi người đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nếu hung thủ dùng chất kích thích khi giết người tại quán karaoke có bị xử nặng hơn? Theo luật sư, người phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.

Vụ án mạng 3 người chết tại quán karaoke ở Hòa Bình: Nhóm người từ Hà Nội về, khai "không hiểu tại sao" Sáng 22/2, trao đổi với PV Infonet, Thượng tá Bùi Viết Chiểu – Trưởng Công an huyện Lương Sơn (Hòa Bình) cho biết, vụ án mạng xảy ra vào đêm 21/2 khiến 3 người tử vong ở quán karaoke tại xã Hòa Sơn đã chuyển Công an tỉnh thụ lý.

Sông Yên