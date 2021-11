Cận cảnh 6 đường lên xuống cầu cạn Vành đai 3 Hà Nội trước ngày thông xe

icon

Công an TP Vinh (Nghệ An) vừa phá thành công chuyên án, khởi tố 24 bị can về các tội danh đánh bạc và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, làm rõ số tiền đánh bạc hơn 1.500 tỷ đồng.