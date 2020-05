Điều chỉnh xe buýt liền kề không đi vào nội thành Đà Nẵng từ quý III/2020

Ngày 14/5, ông Bùi Thanh Thuận, Phó Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng thông tin, để thực hiện việc đưa các tuyến xe buýt liền kề giữa TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam ra khỏi khu vực nội thành Đà Nẵng, từ ngày 19/11/2013 UBND TP Đà Nẵng đã có Quyết định phê duyệt quy hoạch xe buýt giai đoạn 2013 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Đà Nẵng sẽ triển khai điều chỉnh xe buýt liền kề Quảng Nam - Đà Nẵng không đi vào nội thành từ quý III/2020. (Ảnh: HC)

Theo đó, từ năm 2015 điều chỉnh lộ trình các tuyến xe buýt liền kề giữa TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam theo hướng không đi vào khu vực nội thành Đà Nẵng và có điểm đầu, cuối kết nối các tuyến xe buýt nội thành tại các khu vực ngoại thành (gồm: Bến xe phía Nam, Trường Cao đẳng Việt Hàn, Trung tâm Hành chính huyện Hòa Vang).

“Từ đó đến nay, Sở GTVT Đà Nẵng đã nhiều lần họp với Sở GTVT Quảng Nam và các đơn vị vận tải xe buýt liền kề để triển khai chủ trương nêu trên. Sở cũng tổ chức lấy ý kiến và nhận được sự thống nhất của Công an TP, Ban ATGT TP, Sở du lịch; UBND các quận, huyện; Thanh tra Sở GTVT; Trung tâm Điều hành đèn tín hiệu giao thông và vận tải công cộng… về phương án điều chỉnh các tuyến xe buýt liền kề giữa TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam”, ông Thuận cho biết.

Để đảm bảo điều kiện thực hiện chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt liền kề không đi vào khu vực nội thành, đến nay, TP Đà Nẵng đã đưa 12 tuyến xe buýt trợ giá vào hoạt động, bao phủ khắp mạng lưới giao thông khu vực nội thành Đà Nẵng, đảm bảo năng lực, chất lượng và đã dần hoàn chỉnh hạ tầng kết nối các tuyến xe buýt liền kề tại các khu vực ngoại thành Đà Nẵng.

Đà Nẵng đã đưa 12 tuyến xe buýt trợ giá vào hoạt động, bao phủ khắp mạng lưới giao thông khu vực nội thành và đã kết nối với các Điểm đầu, cuối của tuyến xe buýt liền kề. (Ảnh: HC)

Theo chỉ đạo của lãnh đạo HĐND, UBND TP Đà Nẵng phải đưa các tuyến xe buýt liền kề giữa Đà Nẵng - Quảng Nam ra khỏi khu vực nội thành TP Đà Nẵng để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông khu vực nội thành, Sở GTVT Đà Nẵng đã khẩn trương thúc đẩy công tác chuẩn bị và dự kiến trình UBND TP triển khai trong Quý II/2020.

“Tuy nhiên, việc triển khai xây dựng hạ tầng các điểm đầu, cuối các tuyến xe buýt liền kề Quảng Nam – Đà Nẵng (do BQL các dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng điều hành thi công từ nguồn vốn dự án Phát triển bền vững TP Đà Nẵng) bị chậm trễ khiến tiến độ triển khai điều chỉnh lộ trình các tuyến xe buýt liền kề giữa TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam theo chỉ đạo của lãnh đạo TP Đà Nẵng cũng bị chậm trễ theo!”, ông Thuận cho hay.

Cũng theo ông Thuận, Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng báo cáo dự kiến trong Quý III/2020 sẽ thi công xong hạ tầng 03 điểm đầu, cuối nêu trên, khi đó, Sở GTVT Đà Nẵng sẽ triển khai thực hiện ngay chủ trương của lãnh đạo TP chuyển xe buýt liền kề giữa Đà Nẵng và Quảng Nam ra khỏi trung tâm TP Đà Nẵng.

"Xe buýt nội thành hiện đã bao phủ khắp các tuyến đường, tần suất 10-20 phút/chuyến, chạy đúng giờ, đảm bảo an toàn, phục vụ lịch sự sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, tạo tính kết nối đồng bộ với các tuyến buýt nội thành theo quy hoạch đã được phê duyệt, đồng thời đồng bộ hóa chất lượng dịch vụ xe buýt trong khu vực nội thành", ông Bùi Thanh Thuận thông tin.

"Việc điều chỉnh các tuyến xe buýt liền kề không đi vào trung tâm TP Đà Nẵng là rất cấp thiết, nhằm giảm ô nhiễm môi trường do khói bụi của các xe buýt liền kề thải ra, hạn chế việc mất an toàn giao thông trong khu vực nội thành do xe buýt liền kề chạy ẩu. Thay vào đó, hiện nay TP đã đưa tổng cộng 12 tuyến xe buýt trợ giá vào hoạt động, bao phủ khắp mạng lưới giao thông khu vực nội thành, và đã kết nối với các điểm đầu, cuối của tuyến xe buýt liền kề. Các tuyến xe buýt trợ giá này đủ năng lực đảm nhận vận chuyển khách từ các điểm đầu, cuối của tuyến xe buýt liền kề ở ngoại thành đến các nơi trong nội thành và ngược lại", Phó Giám đốc Sở GTVT TP Đà Nẵng khẳng định.

Hải Châu