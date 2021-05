Quảng Nam: Nhóm thanh niên ‘mở tiệc’ ma túy trong quán karaoke giữa dịch Covid-19

Chiều 7/5, Công an huyện Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam) cho biết phát hiện nhóm thanh niên sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke giữa mùa dịch.

Khoảng 21h ngày 5/5, tổ công tác Công an thị trấn Hương An bất ngờ kiểm tra hành chính quán karaoke N.W.

Tại đây, tổ công tác phát hiện có 8 thanh niên nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua test nhanh, 5 người dương tính với ma túy. Công an thị trấn Hương An tiến hành lập biên bản, đồng thời báo cáo Công an huyện.

Các đối tượng sử dụng ma túy bị lập biên bản

Phối hợp kiểm tra, Công an huyện Quế Sơn phát hiện và thu giữ các tang vật gồm 3 đĩa sứ, gói nilông bên trong có chứa chất rắn và 20 viên nén màu nâu nghi là ma túy.

Cảnh sát cũng tạm giữ hai đối tượng liên quan về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đồng thời, lập hồ sơ xử lý chủ kinh doanh karaoke và các đối tượng có liên quan do vi phạm quy định về áp dụng biện pháp chống dịch Covid-19 theo Quyết định số 1163 ngày 2/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Sơn Tùng