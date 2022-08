Quảng Nam: Bị ô tô tông văng 5m, nam thanh niên tử vong tại chỗ

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, Nguyễn Đăng Q. (32 tuổi, trú xã Bình Nam, huyện Thăng Bình) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Võ Chí Công theo hướng từ TP Hội An đi TP Tam Kỳ.

Khi đến đoạn qua xã Bình Minh, xe máy của Q. va chạm trực diện với ô tô mang biển số Đà Nẵng chạy theo hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến Q. văng xa khỏi mặt đường khoảng 5m, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe máy và đầu xe ôtô biến dạng, hư hỏng nặng.

Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn tại tuyến đường xảy ra mưa nhỏ.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Thăng Bình tiếp tục điều tra làm rõ.

Cùng bố về quê ngoại ở Can Lộc (Hà Tĩnh) để khánh thành nhà thờ, nữ sinh Nguyễn Thị Xuân L. (SN 2003, trú tại Yên Thành, Nghệ An) không may gặp tai nạn giao thông dẫn đến tử vong.