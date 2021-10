Quảng Nam: Bắt 5 đối tượng hoạt động ‘tín dụng đen’ với lãi suất 730% một năm

Ngày 2/10, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa phối hợp Công an TP. Hội An khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đoàn Thanh Tùng (SN 2000, quê tỉnh Thanh Hóa) cùng đồng bọn để điều tra hoạt động cho vay lãi suất cao.

Theo kết quả điều tra, do không có nghề nghiệp ổn định, đầu năm 2021, Tùng cùng với Phan Văn Nam (SN 1996), Lê Văn Tuấn (SN 1998), Lê Công Minh (SN 2001) và Lê Ngọc Minh (SN 2001, cùng quê Thanh Hóa) đến thuê trọ tại phường Cẩm Châu (TP. Hội An) hoạt động cho vay lãi nặng.

Các đối tượng cho vay lãi nặng vừa bị bắt giữ.

Để đối phó với công an, các đối tượng dùng sim rác, tên giả, chia nhỏ địa bàn và số tiền cho vay để hoạt động. Nếu người vay không trả đúng hạn, chúng sẽ uy hiếp, đe dọa.

Để có tiền trả lãi, người vay phải vay thêm khoản mới để trả các khoản đã vay trước đó dẫn đến số tiền vay cao gấp nhiều lần so với ban đầu.

Qua thu thập dữ liệu, các đối tượng đã cho khoảng 120 người trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vay với tổng số tiền khoảng 5 tỷ đồng, lãi suất từ 365%/năm đến 730%/năm, thu lợi bất chính khoảng 1,4 tỷ đồng.

Tang vật thu giữ gồm 10 điện thoại di động, khoảng 2.000 trang tài liệu, 2 sổ hộ khẩu và 3 bản danh sách theo dõi hoạt động cho vay.

Hồ Ca