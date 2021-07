Phát hiện ma túy trong căn hộ chung cư cao cấp Metropolis Liễu Giai

Sáng 24/7, Công an Ba Đình, Hà Nội cho biết vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng trong căn hộ chung cư cao cấp Metropolis Liễu Giai (số 29 Liễu Giai, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Đối tượng tại cơ quan công an.

Theo cơ quan công an, bằng cách triển khai đồng bộ các kế hoạch đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội theo đặc điểm của địa bàn và từng thời điểm để có sự phù hợp và phát huy hiệu quả cao, Công an phường Ngọc Khánh đã chủ động trong mọi tình huống, phòng chống hiệu quả các loại tội phạm.

Trước đó, vào khoảng 5h ngày 15/7, tổ công tác Công an phường Ngọc Khánh tiến hành kiểm tra hành chính căn hộ M1- 0811A (29 Liễu Giai, phường Ngọc Khánh), do Nguyễn Trọng Thuận (SN 1987, trú tại 108 H2 tập thể Khoa học xã hội, phường Cống Vị, quận Ba Đình) làm chủ hộ.

Tại thời điểm kiểm tra, ngoài Thuận thì trong căn hộ còn có mặt chị Nguyễn Thu Hằng (SN 1989, ở phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là bạn gái của Thuận.

Quá trình kiểm tra hành chính, tổ công tác phát hiện 1 túi nilon bên trong chứa tinh thể màu trắng tại khe tủ phòng khách, 1 đĩa thủy tinh hình tròn có chứa tinh thể màu trắng ở trên, 1 thẻ cứng, 1 bật lửa, 1 tờ tiền 20.000đ được gấp dạng ống tại phòng ngủ.

Ngoài ra, Thuận tự nguyện giao nộp 1 túi nilon bên trong chứa 4 viên dạng nén tại kệ tủ tivi trong phòng khách. Đấu tranh tại chỗ, Thuận khai nhận tinh thể màu trắng trong túi nilon và tinh thể màu trắng trên đĩa thủy tinh là ma túy Ketamine, 4 viên dạng nén là thuốc lắc do Thuận mua về sử dụng.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra mở rộng.

Tiến Dũng