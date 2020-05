Khen thưởng 3 người dân bắt 2 kẻ cướp túi chứa hơn 120 triệu của tiểu thương chợ Bình Điền

Tối 10/5, Công an quận 8 (TP.HCM) đã phối hợp cùng Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền tổ chức khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân tham gia bắt 2 kẻ dùng súng điện cướp tiền của tiểu thương chợ Bình Điền trước đó.

Khen thưởng 3 người dân bắt 2 kẻ dùng súng điện cướp túi xách chứa hơn 120 triệu đồng của tiểu thương ở chợ Bình Điền.

Theo điều tra, Triệu Thái Trung (21 tuổi, ngụ tỉnh Long An) làm nghề bốc xếp tại khu vực chợ Cá thuộc chợ đầu mối Bình Điền, phường 7, quận 8. Quá trình làm việc tại đây, Trung thấy chị Phượng (thương lái tại chợ Bình Điền) hay mang túi xách chứa nhiều tài sản nên nảy sinh ý định cướp. Trung rủ thêm Nguyễn Thanh Hùng (SN 1999, ngụ huyện Bình Chánh) thực hiện.

Khuya 25/4, Hùng và Trung thủ dao cùng súng bắn điện đến chợ Bình Điền tìm chị Phượng để gây án. Tuy nhiên, do điều kiện không thuận lợi nên cả 2 trở về nhà.

Rạng sáng 27/4, cả 2 tìm tới đây, chờ chị Phượng đi ra khỏi chợ để gây án. Sau 1 lúc chờ đợi, Trung thấy chị Phượng có đeo túi xách bên trong có chứa hơn 120 triệu đồng đi bộ từ trong chợ ra đường Quản Trọng Linh để qua đường. Lúc này, Trung chạy bộ từ phía sau giật túi xách của chị Phượng rồi dùng súng bắn điện chích vào người khiến nạn nhân ngã xuống.

Tang vật vụ án.

Chị Phượng tìm cách hô hoán. Trung chạy ra xe chỗ Hùng đang đợi để tẩu thoát thì bị ông Phạm Văn Anh (lái xe Hợp tác xã Tân Tiến), ông Hà Quốc Cường (Đội phó đội cơ động bảo vệ), ông Nguyễn Thành An (nhân viên phòng bảo vệ) đuổi theo khống chế bắt giữ cùng tang vật giao công an.

Hai đối tượng tại cơ quan công an.

Tại công an, Trung và Hùng khai nhận như trên. Trung khai mua súng bắn điện ở ngoài đường vào năm 2019 để phòng thân.

Tại buổi lễ, Công an quận 8 đã trao khen thưởng cho ông Anh, ông Cường và ông An vì đã có hành động dũng cảm bắt giữ 2 kẻ cướp. Công an quận 8 còn trao khen thưởng cho tập thể Phòng bảo vệ Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền.

Phát biểu tại buổi khen thưởng, Đại tá Lê Văn Bích, Trưởng Công an quận 8 biểu dương tinh thần dũng cảm của 3 người dân về hành động truy đuổi khống chế 2 kẻ cướp có súng bắn điện.

Đại tá Bích cho biết, chợ Bình Điền vốn là nơi tập trung nhiều đầu mối kinh doanh hàng hoá. Chợ hoạt động chủ yếu về ban đêm từ khoảng 17h tới 5h sáng hôm sau. Mỗi đêm, chợ Bình Điền có khoảng 2.800 xe tải, khoảng 2.500 xe ba gác, khoảng 10 nghìn xe máy với khoảng 30 nghìn người tới mua bán trao đổi hàng hoá. Vì thế, Đại tá Bích nhận định nếu không làm tốt thì tình hình an ninh trật tự thì khu vực sẽ rất phức tạp, ảnh hưởng tới kinh doanh của nhiều người. Thời gian qua, các lực lượng như bảo vệ công ty, Công an phường, Công an quận 8 đã làm tốt trách nhiệm, đảm bảo an ninh trật tự cho khu chợ.

Đại tá Bích trao khen thưởng cho 3 người dân vì có hành động dũng cảm bắt 2 kẻ cướp ở chợ Bình Điền.

Trưởng Công an quận 8 mong muốn, trong thời gian tới, các đơn vị tiếp tục phối hợp để bảo vệ an ninh trật tự giúp người dân, tiểu thương an tâm khi đến và sau khi rời khỏi chợ. Đại tá Bích đề nghị bảo vệ chợ phối hợp cùng Cảnh sát hình sự, Công an phường nắm các nhóm bảo kê, cho vay nặng lãi trong chợ, nếu phát hiện phải xử lý ngay không cho hình thức này tồn tại.

Theo toquoc.vn