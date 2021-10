Lỉnh kỉnh hành lý rời Hà Nội về quê sau những ngày 'mắc kẹt', khách mặc đồ bảo hộ lên tàu

Chị Trần Thị Hà My (24 tuổi, ở Quảng Trị) khi lên tàu chị đã chuẩn mặc sẵn một bộ bảo hộ từ nhà ra ga. Trong đợt dịch này, chị My không bị ảnh hưởng nhiều đến kinh tế vì công việc trong ngành dược. Tuy nhiên, cũng lâu rồi chị không được về nhà thăm bố mẹ. Trước khi không có dịch, mỗi tháng chị My đều về nhà một lần, lần này chị đã phải xa nhà suốt 3 tháng trời. "Nhớ nhà lắm! Hy vọng sớm được về nhà với bố mẹ và người thân. Trước khi đi ra ga, tôi đã mặc bộ bảo hộ, để phòng nhỡ có chuyện gì xảy ra mình còn tránh được, bảo vệ mình an toàn'', chị Hà My chia sẻ.