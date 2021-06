‘Nổ’ là công an mật để lừa xin việc chiếm đoạt tài sản

Khi biết nạn nhân có nhu cầu xin việc làm nên Nguyễn Văn Tùng đã giới thiệu là công an mật đang nằm vùng có thể xin được việc cho nạn nhân để chiếm đoạt tài sản.

Ngày 11/6, thông tin từ Công an huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) cho biết: Công an thị trấn Hồi Xuân vừa bắt giữ và bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Tùng (SN 1978, trú xã Tượng Văn, huyện Nông Cống) cho đơn vị để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Tùng tại cơ quan Công an

Trước đó, Công an nhận được tin báo của anh Lê Tiến Thắng về việc bị Tùng lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 12,7 triệu đồng của mình.

Nhận được tin báo Công an vào cuộc điều tra, xác minh Tùng chính là thủ phạm đang tạm trú trên địa bàn nên đã đến kiểm tra. Khi đến nơi ở thì Tùng đã bắt xe khách rời đi khoảng 30’ trước đó. Bằng các biện pháp nghiệp vụ Công an thị trấn Hồi Xuân đã bắt giữ đối tượng đưa về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan Công an, sau nhiều giờ đấu tranh Tùng khai nhận do biết anh Thắng có nhu cầu tìm việc làm nên Tùng đã tiếp cận, giới thiệu mình là công an mật nằm vùng, quen biết nhiều có thể xin việc cho anh vào nhà máy lọc hóa dầu và yêu cầu anh Thắng chuyển cho mình 12,7 triệu đồng để xin việc

Để lấy được lòng tin của anh Thắng thì Tùng cho anh xem nhiều ảnh mình chụp với nhiều chuyên gia nước ngoài.

Theo Công an thì với thủ đoạn trên Tùng đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên địa bàn tỉnh.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Nghị