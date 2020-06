Trộm camera an ninh có thể bị xử lý hình sự, phạt tù

Trao đổi về vấn đề nhiều camera an ninh bị vặt trộm ở Hà Nội, luật sư Đặng Xuân Cường cho biết: “Hành vi trộm cắp camera có thể xuất phát từ nhiều động cơ như bán lại để lấy tiền hay sâu xa hơn là để nhằm dễ bề thực hiện trộm cắp các tài sản khác hay thực hiện các hành vi phạm tội mà không bị phát giác”.

Theo luật sư Cường, thực tế hiện nay, việc lắp đặt camera quan sát được hầu hết các đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng nhằm để đảm bảo trật tự an toàn và bảo quản tài sản.

Cũng nhờ hệ thống camera an ninh mà đã ngăn chặn được nhiều vụ tụ tập đánh nhau, triệt phá được nhiều điểm đánh bạc gây mất an ninh tự hay phá thành công nhiều vụ án trộm cắp, cướp giật, truy bắt được các đối tượng gây án, thu hồi tài sản trao trả cho nhân dân. Nhờ thế mà tình trạng trộm cắp, nhất là nạn trộm chó, tiêm chích ma túy giảm đi đáng kể.

Xuất phát từ tình hình thực tiễn đó, để có thể thực hiện các hành vi phạm tội mà không bị ghi lại, các đạo chích “buộc” phải “trộm” luôn cả camera để giấu bằng chứng phạm tội.

Luật sư cho rằng đây có lẽ là động cơ và mục đích chính của vấn nạn trộm cắp camera hiện nay. Tuy nhiên, dù trộm cắp camera vì mục đích là gì thì cũng là một hành vi gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác, do đó cần phải được xử lý nghiêm.

Hình ảnh camera được lắp trong nhà người dân.

Theo luật sư Cường, với hành vi trộm cắp này, tùy từng mục đích, động cơ, giá trị tài sản trộm cắp hay số lần phạm tội, mức độ vi phạm mà các đạo chích phải đối mặt với sự trừng trị của pháp luật là xử phạt vi phạm hành chính hay bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cụ thể, người phạm tội sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo điểm a Khoản 1 Điều 15 Nghị định 167/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tê nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng chống bạo lực gia đình. Theo đó sẽ bị phạt tiền từ 1 triệu đến 2 triệu triệu đồng; đồng thời bị tịch thu tang vật và phương tiện phạm tội.

Trường hợp hành vi trộm cắp đáp ứng cấu thành của tội phạm thì người trộm cắp sẽ bị khởi tố, truy tố về "Tội trộm cắp tài sản" theo điều 173 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Với loại tội phạm này, hình phạt nhẹ nhất mà người phạm tội phải chịu là bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 3 năm.

Trường hợp phạm tội có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp hoặc chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng thì bị phạt tù từ 02 đến 07 năm.

Nếu giá trị tài sản bị trộm cắp là lớn còn phải đối mặt với mức tù lên đến 15 năm. Ngoài hình phạt tù, các đạo chích còn có thể bị phạt tiền lên đến 50 triệu, tùy từng mức độ phạm tội của tội phạm.

Để giảm thiểu tình trạng vặt trộm camera an ninh như hiện nay cũng như phòng chống loại tội phạm trộm cắp này, lực lượng công an cần tuyên truyền cho người dân về thủ đoạn trộm cắp camera, khuyến cáo người dân nên lắp đặt camera ở nơi dễ quan sát, hạn chế đặt bên ngoài; đồng thời cần phải sát sao quản lý, theo dõi và triệt phá những vụ “vặt trộm” điển hình để nghiêm trị, xử lý theo đúng quy định pháp luật, làm tấm gương răn đe những “đạo chích” khác.

Luật sư Cường nhấn mạnh thêm: Đa số người dân lắp đặt camera với mục đích chủ yếu là để phòng trộm cắp nên khi lắp đặt xong thường có tâm lí chủ quan, ít để ý do an tâm vì có camera. Chính vì hiểu được tâm lý này của người dân, kẻ gian mới lợi dụng để trộm cắp camera, từ đó trộm cắp thêm nhiều tài sản có giá trị khác hay thực hiện các hành vi phạm tội khác. Do đó, để bảo vệ tài sản cũng như an toàn của bản thân và gia đình, người dùng cần phải lưu ý như: lắp đặt camera ở vị trí mà các “đạo chích” khó tiếp cận, luôn nâng cao cảnh giác và thường xuyên để ý, kiểm tra camera.

Sông Yên