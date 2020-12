Vụ đạp thẳng mặt nữ sinh: Nếu có % thương tích, người đánh có bị khởi tố?

Đã tìm được kẻ đạp thẳng mặt nữ sinh sau va chạm giao thông ở Bình Dương Va chạm giao thông khi đột ngột sang đường, thanh niên đi xe máy lao vào đạp những cú trời giáng vào mặt nữ sinh đi xe đạp điện. Trước khi bỏ đi, người này dùng gậy ngắn đánh vào đầu nạn nhân, chỉ tay mắng chửi

Chiều 8/12, đại diện Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết cơ quan điều tra đang lấy lời khai Lê Tấn Thành (29 tuổi, ngụ tại phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) để làm rõ việc người này đạp vào mặt nữ sinh sau va chạm giao thông vào chiều ngày 7/12.

Hành động đạp thẳng vào mặt và người nữ sinh sau va chạm giao thông của Lê Tấn Thành khiến dư luận phẫn nộ.

Theo hình ảnh được ghi lại, vụ việc xảy ra lúc 16h40 ngày 7/12 trên đường Bùi Ngọc Thu, phường Tương Hiệp Bình. Khi đó, xe máy chở đôi nam nữ trong lúc sang đường đã va chạm với 2 học sinh đi xe đạp điện.

Sau khi xảy ra va chạm, nữ sinh điều khiển xe đạp điện ngã xuống đường, chưa kịp đứng dậy thì bị người đàn ông đi xe máy lao đến đạp liên tiếp vào mặt. Sau đó, người này còn cầm đoản côn đánh vào đầu học sinh này. Chỉ đến khi người dân khu vực đến căn ngăn, tài xế điều khiển xe máy đánh nữ sinh mới chịu bỏ đi.

Công an đang lấy lời khai Thành về vụ việc. (Ảnh: LÊ ÁNH)

Trao đổi với về vụ việc này, luật sư Hoàng Nguyễn Thùy Linh (VPLS Hoàng Tùng, Hà Nội) nêu quan điểm: "Vụ việc trên được xác định là xuất phát từ va chạm giao thông giữa đối tượng đi xe máy và 2 nữ sinh điều khiển xe đạp điện.

Sau khi xảy ra va chạm thì người đàn ông điều khiển xe máy đã có những hành vi đạp liên tiếp vào mặt và người, cầm gậy 3 khúc đánh vào đầu nữ sinh. Hành vi này rõ ràng là hành vi dùng vũ lực gây ra thương tích cho người khác và có dấu hiệu của tội "Cố ý gây thương tích" theo quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Trường hợp kết quả giám định thương tích của nữ sinh bị đánh có % thương tích thì người đàn ông đánh nữ sinh này có thể phải chịu TNHS về tội cố ý gây thương tích bởi việc va chạm giữa 2 bên là do vi phạm các quy định về an toàn giao thông đường bộ, cũng có thể coi như là sự việc không may và không ai mong muốn cả.

Theo luật sự, có thể nhận thấy rõ ràng là người đàn ông này không có thù oán hay xích mích gì với nạn nhân, chỉ vì việc vô tình va chạm mà ra tay đánh người, đạp vào mặt rồi dùng gậy 3 khúc để đánh vào đầu cô gái, thể hiện tính chất côn đồ trong hành vi.

"Trường hợp tỷ lệ thương tích của nạn nhân là dưới 11%, nhưng với tính côn đồ như vậy, nếu nạn nhân có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự (theo Điều 155 Bộ Luật tố tụng hình sự) thì người đàn ông có thể bị khởi tố bị can về tội cố ý gây thương tích theo khoản 1 Điều 134 và chịu trách nhiệm hình sự về tội danh này.

Ngoài ra, xét trách nhiệm dân sự về mặt bồi thường thiệt hại về sức khỏe, thiệt hại về tinh thần hoặc những khoản bồi thường khác theo quy định của Bộ luật dân sự thì đối tượng Thành vẫn phải thực hiện nghĩa vụ này đối với nạn nhân", nữ luật sư thông tin thêm.

Tiến Anh