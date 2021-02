Hải Dương: Vượt chốt kiểm soát y tế còn đấm vào mặt công an

Khi phóng xe qua chốt kiểm soát y tế ở xã Tân Việt (Bình Giang, Hải Dương), Tập bị Công an đuổi theo, yêu cầu quay lại để khai báo theo quy định. Khai báo xong, Tập đấm thẳng vào mặt Phó trưởng Công an xã đang làm nhiệm vụ.

Chiều 18/2, trao đổi với PV, ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ tịch huyện Bình Giang (Hải Dương) cho biết cơ quan công an đã tạm giữ Vũ Văn Tập (32 tuổi, trú xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang) để điều tra, làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Vũ Văn Tập đấm vào mặt công an khi bị yêu cầu khai báo y tế. (Ảnh công an cung cấp)

Trước đó, vào trưa 17/2, tổ công tác tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở thôn Bình An (xã Tân Việt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) phát hiện Vũ Văn Tập phóng xe máy qua chốt, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe để vào khai báo y tế.

Thấy vậy, Phó trưởng Công an xã Tân Việt là thành viên chốt kiểm soát dịch chạy xe máy đuổi theo, yêu cầu Tập quay lại đo thân nhiệt, khai báo y tế.

“Ngay sau khi quay lại khai báo y tế, Tập liền vung tay đấm thẳng vào mặt Phó trưởng Công an xã Tân Việt ở chốt kiểm dịch.

Thấy hành vi nguy hiểm của Vũ Văn Tập, tổ công tác đang làm việc tại chốt kiểm soát dịch thôn Bình An đã khống chế đối tượng giao cho công an xã, đồng thời báo cáo Công an huyện và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Bình Giang để xử lý", ông Kiên cho biết thêm.

Hải Ngọc