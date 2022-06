Vụ tai nạn xe khách 9 người thương vong: 'Chỉ trong tích tắc chiếc xe lật nghiêng, người đè lên nhau...'

Chỉ trong tích tắc, chiếc xe khách lật nghiêng, đồ đạc và 35 hành khách đè lên nhau. Những người bị thương nhẹ cố gắng bò ra ngoài qua ô cửa kính vỡ…

Đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình, anh Hoàng Tiến Thạch (SN 2000, quê ở Đô Lương, tỉnh Nghệ An) vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn thảm khốc. Anh Thạch ra Hà Nội để lấy visa và các giấy tờ liên quan về quê chuẩn bị đi xuất khẩu lao động.

Thời điểm xảy ra tai nạn là cuối ngày 13/6. Lúc này anh Thạch chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng va chạm mạnh, sau đó xe lật nghiêng, mọi thứ trong xe tối đen, người chồng lên nhau. "Tôi cố gắng bò ra ngoài qua ô cửa kính vỡ, rồi lần lượt một số người trong xe cũng bò theo tôi ra ngoài. Bên trong mọi thứ xáo trộn, tiếng người kêu la thảm thiết", anh Thạch bàng hoàng nhớ lại.

Cùng có mặt trên chuyến xe, ông Nguyễn Quốc Nhàn (SN 1977, ở huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) làm thợ xây ở Hà Nội, do đợt này việc ít nên anh bắt xe về quê.

"Thời điểm xảy ra tai nạn, tôi và mọi người trên xe đang ngủ. Khi nghe tiếng va chạm mạnh, chỉ trong tích tắc chiếc xe đã lật nghiêng, tôi bị ghế và đồ đạc đè lên người. Mọi thứ tối đen, tôi không biết gì nữa cho đến lúc được cứu ra ngoài và đưa vào bệnh viện", ông Nhàn kể.

Môt nạn nhân sống sót kể lại phút xảy ra tai nạn thảm khốc.

Ông Nguyễn Minh Tuyên, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cho biết, khoảng 0h15 ngày 14/6, Bệnh viện tiếp nhận 16 trường hợp là nạn nhân trong vụ TNGT mà công an và người dân đưa đến.

Trong đó có 2 bệnh nhân tử vong ngoài viện, 2 nạn nhân tử vong khi đến phòng cấp cứu. Trong số các nạn nhân bị thương, có 5 trường hợp bị nặng, phải nằm lại điều trị, còn lại bị xây xước được gia đình đưa về sau khi thăm khám.

Cháu về chịu tang bà, người về cưới bạn...

Trong số các nạn nhân tử vong có em Nguyễn Tất Ngà, hiện là sinh viên Đại học năm thứ hai ở Hà Nội. Đêm 13/6, Ngà nhận được tin bà nội là cụ Nguyễn Thị Tân (Mẹ Việt Nam anh hùng - mất ở quê) nên vội lên xe khách mang BKS 37B - 028.06 để về quê ở xã Tân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An chịu tang.

Theo chính quyền địa phương, Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tân có hai con hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước là Nguyễn Tất Văn và Nguyễn Tất Tân.

Mẹ Nguyễn Thị Tân được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng vào năm 2012. Mẹ qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 112 tuổi.

Sự ra đi đột ngột của Ngà trên đường về chịu tang bà đã khiến nhiều người bàng hoàng, xót xa. Bởi trước đó, trên trang Facebook, Ngà đã cập nhật hình ảnh đại diện bông hoa sen trắng hình nền đen và dòng trạng thái "Thương bà".

Một nạn nhân khác tử vong trong vụ tai nạn xe khách là em Nguyễn Tài Thái (SN 2000, ở xã Thái Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An).

Người thân Thái cho biết, sau khi học hết lớp 12, em ra Hà Nội học làm tóc và chăm sóc sắc đẹp. Dịp này, có bạn thân thiết ở quê tổ chức đám cưới nên Thái về dự, nào ngờ…

Nói về gia cảnh cháu, người thân em tiếng thở dài: Thái là con trai đầu, phía sau còn 1 em trai và 1 em gái. Em trai thứ 2 cũng đang làm thuê ở Hà Nội, còn em gái út mới học lớp 4. Cuộc sống gia đình chỉ biết dựa vào mấy sào ruộng một mình mẹ chăm bón. Bố cháu bị bệnh thần kinh cứ ngây dại, có lúc thì bỏ nhà ra đi mọi người phải đi tìm khắp.

Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

Trong khi đó, cháu Phan Uy Vũ (SN 2010, xã Liên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) được người thân dựng một bàn thờ nhỏ trong ngôi nhà nhỏ ba gian lụp xụp.

Bố Vũ kinh doanh máy vi tính, camera còn mẹ thì bán bánh mướt ngoài thị trấn. Sau Vũ còn có hai em gái, em thứ hai 10 tuổi bị u máu suốt ngày đi viện, bà con láng giềng vừa mới ủng hộ để cháu có tiền thăm khám, thuốc men. Còn em út 5 tuổi bị tim bẩm sinh, có tuổi mà không có lớn.

Vừa rồi nghỉ hè, Vũ có xin bố mẹ ra Hà Nội chơi và phụ giúp cậu bán quán lươn ngoài đó. Ra được khoảng hơn 1 tuần thì cháu lên xe về quê cùng cố, bà ngoại và hai anh con dì. Ngờ đâu trên đường về thì xe gặp nạn, Vũ không may bị tử vong, hiện cố ngoại và bà ngoại vẫn đang cấp cứu ở bệnh viện…

Điều tra dấu hiệu vi phạm củaxe khách gây tai nạn

Chiều 14/6, đoàn công tác của Ủy ban An toàn Giao thông (ATGT) Quốc gia do ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách đã đến hiện trường vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô chở khách và 1 xe máy ở Ninh Bình khiến 4 người tử vong, thăm hỏi các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình và làm việc với Ban ATGT tỉnh Ninh Bình, các cơ quan chức năng địa phương.

Trung tá Nguyễn Quang Tĩnh - Phó trưởng Công an TP Ninh Bình cho biết: Sơ bộ xác định lỗi tài xế xe khách không làm chủ được tốc độ. Mặc dù lái xe khai đi với vận tốc trên 65km/h và phát hiện người điều khiển xe máy đi sang đường nhưng sau khi phanh thì trượt dài (vị trí phanh đến vị trí dừng khoảng 60m) và dẫn đến lật xe. Cơ quan CSĐT đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ TNGT để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Ngã 3 nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Ninh Bình.

Sau khi nghe báo cáo, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đặc biệt lưu ý, thời gian gần đây, rất nhiều vụ TNGT thương tâm xảy ra trên các tuyến quốc lộ. Do đó, Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình cần xác định rõ vi phạm về tốc độ, lộ trình của xe khách này, rõ ràng xe này đã đi sai lộ trình đã được đăng ký khi đi vào trong TP Ninh Bình.

Ngoài ra, cơ quan chức năng xem xét tình hình quản lý HTX vận tải ở Nghệ An về việc theo dõi lộ trình, tốc độ của phương tiện. Nếu từng có xảy ra vi phạm thì đã xử lý chưa.

Bên cạnh đó, Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị làm rõ trách nhiệm quản lý Nhà nước của các đơn vị liên quan vì hàng tháng Tổng cục Đường bộ Việt Nam có gửi vi phạm tốc độ về địa phương.

Ngoài ra, đề nghị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình làm rõ thêm hành khách có thắt dây an toàn hay không vì nhiều vụ TNGT xảy ra liên quan đến việc này, từ đó có biện pháp chấn chỉnh, xử lý lái xe, phụ xe không nhắc nhở hành khách thắt dây an toàn. Cơ quan công an cũng cần làm rõ việc người điều khiển xe máy có đội mũ bảo hiểm hay sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông hay không.

Đồng thời, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Sở GTVT tỉnh xác định, kiểm tra tình hình quản lý phương tiện của Hợp tác xã quản lý xe khách trong vụ tai nạn xem từ khi hết dịch COVID-19 đến nay. Hợp tác xã này có bao nhiêu phương tiện, có thực hiện việc quản lý lộ trình và phương tiện hay không, có nắm được việc xe khách chạy sai lộ trình hay không?

