Xóa sổ đường dây ma túy lớn từ Tây Bắc về Hà Nội

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội ngày 3/4 cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án Hoàng Gia Long (SN 1984, trú tại xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) cùng đồng phạm phạm tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý. Đây là đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn do đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự cầm đầu.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã hoàn thiện hồ sơ, chuyển vụ án đến Viện KSND TP Hà Nội, đề nghị truy tố 2 đối tượng, gồm: Hoàng Gia Long về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý; Nguyễn Đăng Hưng (SN 1977, ở tại phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Hai đối tượng Hoàng Gia Long, Nguyễn Đăng Hưng.

Trước đó, qua công tác trinh sát và nắm tình hình, khoảng giữa năm 2021, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an TP Hà Nội có thông tin về một nam giới tên Long, khoảng 35 tuổi, nhà ở gần khu công nghiệp xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội, có dấu hiệu nghi vấn mua bán trái phép chất ma tuý với số lượng lớn. Từ nguồn tin do quần chúng cung cấp, các trinh sát Đội 7, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an TP Hà Nội đã báo cáo Ban Chỉ huy đội, bí mật xác minh thông tin.

Quá trình rà soát đã xác định đối tượng nghi vấn là Hoàng Gia Long. Tiến hành giám sát, nắm bắt di biến động xác định Long thường di chuyển bằng xe ô tô riêng lên khu vực Mai Châu (Hoà Bình) và huyện Mộc Châu (Sơn La). Sau khi về nhà tại huyện Chương Mỹ thì có rất nhiều đối tượng là nam giới đến gặp Long vào ban đêm.

Từ những căn cứ thu thập được, các trinh sát nhận định đối tượng Long là mắt xích trong đường dây mua bán ma tuý từ các tỉnh Tây Bắc về Hà Nội tiêu thụ và tổ chức lực lượng ngày, đêm bám sát di biến động của Long.

Quá trình theo dõi phát hiện, Long có một người vợ làm nghề thầy cúng tại huyện Chương Mỹ nhưng đồng thời có quan hệ như vợ chồng với một người phụ nữ ở khu vực Mai Châu (Hoà Bình) và đã có một con chung. Mỗi lượt đi Hoà Bình hoặc Sơn La, đối tượng thường đặt mua một số lượng lớn ma tuý tổng hợp, sau đó mang bán cho các đầu mối ở Hà Nội.

Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, Long không trực tiếp vận chuyển ma tuý theo xe ô tô riêng, mà chỉ lên giao dịch, đặt hàng, kiểm tra hàng…, rồi gửi theo xe khách, xe tải chạy chuyến Sơn La, Hoà Bình về Hà Nội tiêu thụ.

Sau khi "hàng" về thì sẽ có người nhận hàng. Căn cứ vào kết quả tài liệu trinh sát thu thập được, Đội 7 xác định đây là ổ nhóm mua bán trái phép chất ma tuý với số lượng lớn, phương thức, thủ đoạn tinh vi, liên quan đến nhiều đối tượng đã xác lập án đấu tranh. Qua các mối quan hệ xã hội, Long đã quen biết với đối tượng Nguyễn Đăng Hưng.

Ngày 12/8/2021, Ban chuyên án có thông tin các đối tượng sẽ vận chuyển một lượng hàng lớn về Hà Nội tiêu thụ đã tổ chức lượng phá án. Tổ công tác chia làm nhiều mũi, một mũi giám sát di biến động của Long; một tổ công tác theo dõi, giám sát các xe chở hàng từ Sơn La hướng về Bến xe Yên Nghĩa. Cùng thời điểm này, một tổ công tác dùng xe máy đi rà soát từng xe tải trên tuyến đường từ quốc lộ 6 về Hà Đông (Hà Nội). Trưa 3/8/2021, tổ công tác phát hiện Hưng có mặt tại khu vực chợ Văn La, phường Phú La, Hà Đông.

Tiếp đó, khoảng 16h30 cùng ngày, tổ trinh sát lưu động qua rà soát đã phát hiện chiếc xe tải BKS 26C-083.97, chạy theo hướng Xuân Mai theo quốc lộ 6 đến gần Bến xe Yên Nghĩa thì dừng phương tiện đổ hàng là các thùng xốp đựng rau, củ, quả cho khách tại khu vực chợ. Bằng kinh nghiệm, tổ trinh sát nhận định có khả năng đây là xe chở hàng mà Long đã thuê nên đã giám sát di biến động của xe.

Khoảng 17h, sau khi xe ô tô quay về hướng Hà Đông, rẽ vào phố Văn Khuê, phường Phú La, quận Hà Đông dừng xe vào lề đường, ngay trước cửa một khu chung cư ở phố Văn Khê, phường Phú La. Ở kế bên có một chiếc xe ô tô Kia Moring, BKS 29D-035.43 đang đỗ bên đường bật cốp xe đã chờ sẵn. Xe ô tô tải dừng lại, nam giới trong xe mở cửa bước xuống.

Sau khi xác định đó là Hưng, tổ trinh sát đã kịp thời báo cáo Ban chuyên án, chỉ đạo các trinh sát tập trung về địa điểm trên. Khi Hưng đang nhận 3 thùng xốp từ xe tải thì bị tổ công tác kiểm tra, bắt giữ đưa về trụ sở cơ quan Công an làm rõ.

Tại cơ quan Công an, qua kiểm tra 3 thùng xốp đã phát hiện 6 gói tinh thể màu trắng, mỗi gói khoảng 1kg; 10 bánh heroin và 10 bánh ma tuý được để lẫn trong thùng hoa quả.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Hưng phải cúi đầu nhận tội.

Trước khi bị bắt giữ trong vụ án trên, Hưng từng có 3 tiền án. Đặc biệt, vào năm 2006, đối tượng bị Toà án nhân dân TP Hà Nội xét xử, tuyên phạt 20 năm tù giam, ra tù vào ngày 26/4/2018.

Ngày 12/3/2020, khi chưa được xoá án tích, Hưng tiếp tục bị TAND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) bắt giữ về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý, tuyên phạt 12 tháng tù. Qua quan hệ xã hội, đối tượng quen biết Long và nhận 3 thùng hàng xốp trên cho Long nhưng không biết đó là ma tuý…

Cùng thời điểm một tổ công tác đấu tranh với Hưng, tổ còn lại đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nhà ở đối với Long tại huyện Chương Mỹ. Kết quả khám xét đã thu giữ 6 tỷ 100 triệu đồng, 1 xe ô tô. Kết quả giám định sơ bộ xác định 10 bánh heroin có trọng lượng 3.270,93g; 159,01 g methamphetamine; 4.843,31g ketamine.

