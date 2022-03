Xét xử kẻ nổ súng bắn chết 2 người trước cổng nhà Nghệ An

Ngày 28/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Trọng Phú (SN 1962, tên gọi khác là Cao Tỷ Phú, trú xã Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An) về 2 tội “Giết người” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, giữa Cao Trọng Phú và ông Đ.N.A. (SN 1956, trú TP Vinh, sinh sống tại TP Hồ Chí Minh) có quen biết nhau qua bạn bè. Tháng 5/2020, ông A. nhờ Phú tìm mua một thửa đất ở TP Vinh và nhờ Phú đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bìa đất, sổ đỏ).

Đến tháng 8/2020, trong thời gian đang làm bìa đỏ thì ông A. hỏi vay của Phú 500 triệu đồng. Do không có tiền nên Phú phải thế chấp 1 mảnh đất khác của mình vào ngân hàng để lấy tiền cho ông A. vay.

Sau đó, ông A. hứa bán cho Phú 1 chiếc xe máy SH với giá 100 triệu đồng. Vì tin tưởng nên Phú đã chuyển đủ tiền, nhưng sau đó ông A. không giao đúng xe như cam kết từ đầu. Phú đã nhiều lần yêu cầu ông A. trả lại tiền nhưng không được.

Sau khi làm xong bìa đỏ cho ông A., do gặp khó khăn về kinh tế nên Phú đã thế chấp bìa đất của ông A. vào ngân hàng để lấy bìa đất của mình ra nhằm mục đích vay thêm tiền để trả nợ.

Từ tháng 10/2020, ông A. nhiều lần gặp Phú đòi lại bìa đất. Phú nói rõ việc đã thế chấp bìa đất để lấy tiền đưa cho ông A. vay và yêu cầu phải trả lại tiền cho mình để trả cho ngân hàng nhưng ông A. không đồng ý. Từ đó, 2 bên nảy sinh mâu thuẫn, ông A. nhiều lần gọi điện, nhắn tin “đe dọa” khiến Phú bị ức chế về tâm lý.

Sáng 30/4/2021, khi Phú chuẩn bị đưa đồ lễ ra nghĩa trang làm lễ cúng thì nhớ đến việc trước đó bị ông A. đến nhà, gọi điện, nhắn tin dọa giết, nên cầm theo khẩu súng ngắn quân dụng loại K59 với mục đích phòng thân.

Khoảng 7h30 cùng ngày, khi Cao Trọng Phú vừa mở cổng để lái xe đi thì thấy ông A., N.Q.H. (SN 1979, trú TP Vinh) và 1 người khác đi trên xe hiệu Jeep đến đậu sát trước cổng nhà mình.

Ông A. đẩy cửa cổng để vào nhà thì bị Phú ngăn lại. Do bức xúc và lo sợ bị ông A. thuê người đến giết mình nên Phú rút súng, bắn chết ông A.

Nghe tiếng nổ, anh H. liền tiến lại phía Phú. Thấy có một người đàn ông cao to đi lại phía mình nên Phú hoang mang, lo sợ bị đánh. Phú đã bắn hai phát vào đầu và ngực làm anh H. ngã gục xuống đất.

Sau khi nổ súng bắn chết 2 người, Cao Trọng Phú khóa cổng rồi đi vào nhà, cất khẩu súng vừa gây án. Chiều cùng ngày, được sự vận động của cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An, Phú đầu thú và giao nộp súng.

Quá trình điều tra, thấy diễn biến tâm lý của Cao Trọng Phú không bình thường nên cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An ra Quyết định giám định tâm thần, kết luận: Trước, trong, sau khi thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm giám định Phú bị bệnh rối loạn hoang tưởng.

Tại phiên tòa, bị cáo khai vì bức xúc dồn nén lâu ngày do bị ông A. đe dọa nên không làm chủ được bản thân nên đã bắn chết người đàn ông này. Về khẩu súng gây án, Phú khai mua cất giấu trong nhà với mục đích phòng thân.

Sau khi xem xét các tình tiết liên quan, HĐXX tuyên phạt Cao Trọng Phú tù chung thân về tội “Giết người”, 3 năm tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, tổng hình phạt chung là tù chung thân.

