Xem hàng trăm cảnh sát phòng cháy chữa cháy diễn tập trước kỳ SEA Games 31

Sáng nay (6/5), Công an TP Hà Nội tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại một khách sạn lớn trên đường Lê Đức Thọ (phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm).

Địa điểm tổ chức diễn tập là một trong những nơi được lựa chọn cho đoàn khách quốc tế tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) lưu trú, cách sân vận động và khu Liên hiệp Thể thao Mỹ Đình chưa đầy 1km.

Diễn tập chữa cháy và cứu nạn tại khách sạn có đoàn khách quốc tế lưu trú trong kỳ SEA Games 31.

Đại tá Hoàng Trung Hiếu, Trưởng phòng PC07 Công an TP Hà Nội cho biết, đây là một trong những chương trình trong lễ ra quân của TP Hà Nội để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho đại hội SEA Games 31 diễn ra trên địa bàn thành phố.

Đại tá Trần Ngọc Dương - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội yêu cầu các lực lượng tham gia diễn tập phải đặt tình huống bám sát thực tế. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an thành phố) cùng Công an quận Nam Từ Liêm phải đưa vào phương án diễn tập những trang thiết bị hiện đại nhất, bảo đảm hoàn thành những nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn trên tầng cao chuyên nghiệp và hiện đại.

Tình huống giả định được đặt ra, tại khu vực dịch vụ massage tầng 4, khối nhà khách sạn xảy ra vụ hỏa hoạn do 01 khách hàng làm đổ cốc nến gây cháy.

Dưới sảnh khách sạn, hệ thống đệm hơi được triển khai, dưới sự hướng dẫn của cảnh sát phòng cháy chữa cháy, các nạn nhân được cứu nạn an toàn.

Sau khi hướng dẫn người dân nhảy xuống đệm hơi, lực lượng PCCC khẩn trương tiến hành đưa người ra ngoài.

13 xe chữa cháy của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm… cùng 180 cán bộ chiến sĩ được điều động.

Vòi rồng được sử dụng trong buổi diễn tập.

Đám cháy giả định tỏa ra nhiệt lượng lớn cùng khói, khí độc, gây khó khăn trong việc tiếp cận của lực lượng chữa cháy và thoát nạn của cán bộ, nhân viên, khách hàng có mặt trong khách sạn.

Cảnh sát đu dây đưa nạn nhân xuống đất.

Các lực lượng khác sử dụng áo chống nhiệt và bình cứu hoả tiếp cận các tầng cao đưa người bị nạn đến nơi an toàn.

Nạn nhân không thể di chuyển, mắc kẹt trên lầu cao được lực lượng chức năng dùng dây, băng ca đưa xuống đất.

Sau khi đưa xuống, nạn nhân được đưa ra ngoài để cấp cứu.

Một bệnh nhân trong tình trạng nặng được lực lượng PCCC giải cứu, chuyển ra ngoài an toàn.

Hàng chục xe chữa cháy, xe thang được huy động tới hiện trường.

Sau khoảng 15 phút, đám cháy nhanh chóng được khống chế rồi dập tắt hoàn toàn.

Theo chia sẻ của Đại tá Trần Ngọc Dương - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, việc tổ chức diễn tập phương án PCCC&CNCH là việc làm cần thiết, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác đảm bảo an toàn PCCC, giúp lực lượng chữa cháy nâng cao trình độ, kinh nghiệm thực tiễn chiến đấu, khả năng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, phối hợp hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng khi có cháy, nổ xảy ra; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô, đảm bảo an ninh, an toàn tại các điểm lưu trú của các đại biểu, Đoàn vận động viên tham dự và và thi đấu Sea games lần thứ 31.

Bảo Khánh