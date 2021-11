Xem chiến sĩ cảnh sát cơ động dùng răng kéo xe, đập đá trên bụng

Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu được thành lập nhằm đảm bảo an ninh trật tự, chủ động chuẩn bị thêm lực lượng cơ động dự bị, ứng trực chiến đấu phục vụ nhiệm vụ đột xuất của Công an tỉnh Thanh Hóa. Nhiệm vụ của Trung đoàn là sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống khi có lệnh điều động của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.