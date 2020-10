Xe chở đồ điện cháy rụi trên quốc lộ, tài xế và phụ xe nhanh chân thoát khỏi cabin

Chiếc xe tải biển kiểm soát Hà Nội chở nhiều thiết bị điện đang lưu thông trên quốc lộ 1A (qua địa bàn huyện Diễn Châu, Nghệ An) thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Chiều 3/10, ông Phạm Bá Ái, Phó chủ tịch UBND xã Diễn Thịnh (huyện Diễn Châu, Nghệ An) cho biết, một vụ cháy xe tải vừa xảy ra trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã; rất may tài xế và phụ xe kịp thời thoát ra ngoài an toàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h30’ trưa nay, chiếc xe tải mang BKS 29H – 070.85 (chưa rõ danh tính tài xế) điều khiến lưu thông trên quốc lộ 1A. Khi đi qua địa bàn xóm 14, xã Diễn Thịnh thì chiếc xe bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt, cột khói đen bốc cao hàng trăm mét.

Chiếc xe bốc cháy khi đang lưu thông khiến nhiều người hoảng hốt. Rất đông người tò mò đứng xem.

Phát hiện sự việc, tài xế nhanh và phụ xe nhanh chóng cho xe dừng lại rồi mở cửa chạy thoát ra ngoài, đồng thời hô hoán người dân tìm cách dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa bùng phát mạnh nên việc chữa cháy rất khó khăn.

Nhận được tin báo từ người dân, lực lượng Cảnh sát PCCC (Công an tỉnh Nghệ An) nhanh chóng điều động xe chữa cháy và hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau 30 phút, đám cháy đã được dập tắt nhưng chiếc xe bị hư hỏng nặng, nhiều đồ đạc đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Chiếc xe bốc cháy ngùn ngụt, cột khói đen cao hàng trăm mét.

“Chiếc xe chở rất nhiều thiết bị đồ điện đi qua địa bàn thì bất ngờ bốc cháy. Rất may tài xế và phụ xe kịp thời thoát ra ngoài an toàn”, ông Ái cho biết thêm.

