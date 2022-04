Xác định nguyên nhân vụ cháy nhà cao tầng ở phường Phú Đô làm 1 người tử vong: Nữ công nhân bị 'nhà trai' từ chối nên đốt xe trả thù

Do mâu thuẫn tình ái, nữ công nhân đốt xe máy làm cháy nhà trọ cao tầng ở phường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), 1 người tử vong.

Sáng nay (1/4), một lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã xác định người đốt xe máy làm xảy ra vụ cháy cao tầng ở phường Phú Đô.

Khu vực hiện trường xảy ra vụ cháy.

Theo cơ quan công an, sau 4 giờ khẩn trương điều tra truy xét, nghi phạm phóng hỏa đốt nhà trọ tại phường Phú Đô khiến 1 người tử vong đã bị Công an Nam Từ Liêm phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội bắt giữ.

Đối tượng gây ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng được xác định là Trần Thị Thanh Hải, sinh năm 1993, trú tại xã Minh Thuận, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Hải là công nhân một công ty trên địa bàn Hà Nội.

Nghi phạm Trần Thị Thanh Hải bị công an bắt giữ.

Theo hình ảnh camera an ninh tại hiện trường, khoảng 18h50 ngày 31/3, Hải mặc quần áo chống nắng, xuất hiện từ góc sân ra đứng cạnh khoảng 5 chiếc xe máy liên tục châm lửa.

Sau khoảng 3-4 lần châm lửa, đám cháy bùng lên từ một chiếc xe máy rồi lan ra nhiều chiếc bên cạnh, rồi người phụ nữ bỏ chạy khỏi hiện trường.

Khu vực xảy cháy tại nơi để xe ở tầng 1, thuộc nhà cao tầng, kết cấu bê tông, cốt thép, diện tích mặt sàn khoảng 170m2. Hậu quả vụ cháy khiến 1 cô gái tử vong, 5 người bị thương, trong đó có 4 trẻ em...

Tại cơ quan công an, Hải khai bản thân mình đang có thai nhưng không được gia đình bạn trai ủng hộ dẫn đến mâu thuẫn và trả thù bằng cách đốt xe máy của người nhà gia đình bạn trai. Tuy nhiên, qua kiểm tra, cơ quan công an xác định Hải không hề có thai.

Như Infonet đã thông tin, vào khoảng 19h15 ngày 31/3, tại ngõ 60 phố Châu Văn Liêm (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) xảy ra một đám cháy. Vị trí đám cháy được xác định tại khu nhà ở kiêm nhà trọ cao tầng nằm sâu trong ngõ 60 Châu Văn Liêm, thuộc tổ 40 phường Phú Đô.

Nhận được tin báo, Công an quận Nam Từ Liêm đã triển khai các phương án phòng cháy chữa cháy. Khắc phục khó khăn đám cháy nằm sâu trong ngõ, lực lượng chữa cháy đã nhanh chóng dập tắt đám cháy, kịp thời cứu chữa nhiều tài sản của khách ở trọ.

Tại hiện trường ghi nhận có khoảng 4 xe máy cháy rụi, còn dãy xe máy khoảng hơn 10 chiếc đối diện đã được cứu chữa kịp thời. Lực lượng chức năng đã cứu khoảng 7 người thoát khỏi đám cháy kịp thời. Tuy nhiên do đám cháy xuất hiện nhiều khói độc nên cơ quan chức năng xác nhận có 1 người đã tử vong.

Hiện khu vực ngõ 60 Châu Văn Liêm đã được phong toả, xe cứu thương đã tới hiện trường đưa nạn nhân ra ngoài. Cơ quan công an cũng đang mở thang máy nhà trọ bị kẹt trong đám cháy để kiểm tra.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ.

Sông Yên