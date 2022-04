Xác định nguyên nhân vụ cháy khiến 5 người chết ở Phạm Ngọc Thạch

Bước đầu, cơ quan điều tra nhận định ngọn lửa có thể bắt nguồn từ sự cố chập điện ắc quy của xe máy trong nhà chứ không có tác động từ bên ngoài.

Chiều ngày 21/4, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đang phối hợp với Công an quận Đống Đa (Hà Nội) điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong và 2 người bị thương xảy ra tại căn nhà ở ngõ 65 đường Phạm Ngọc Thạch (quận Đống Đa).

Nhiều vật dụng bị cháy rụi trong nhà.

Hai nạn nhân bị thương phải nhập viện cấp cứu là anh Bùi Ngọc Lâm (SN 1983) và cháu B.Q.H (SN 2010, con trai anh Lâm). Hiện cả hai bố con anh Lâm đang được điều trị tại Khoa Bỏng – Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn.

Đến thời điểm hiện tại, cháu bé tỉnh táo, không có biểu hiện ngạt khí và bỏng hô hấp, cháu bị bỏng 2% ở bàn tay bên phải. Tình trạng của anh Bùi Ngọc Lâm nặng hơn, đang được các bác sĩ theo dõi sát sao.

Bác sĩ Nguyễn Nam Giang, Trưởng khoa Bỏng, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn cho hay, qua thăm khám bác sĩ xác định bệnh nhân Lâm bỏng lửa độ 1,2,3 16%, bỏng vùng mặt, ngực, 2 tay 2 chân và có bỏng hô hấp, có hiện tượng cháy lông mũi và mi mắt. Có khả năng bệnh nhân ngộ độc khí CO.

Căn nhà nơi xảy ra vụ cháy được phong tỏa, che kín để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, vào khoảng 1h sáng ngày 21/4 xảy ra vụ cháy tại căn nhà sát khu tập thể Kim Liên, ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Ngay sau khi nhận được tin báo lúc 1h13, lực lượng chức năng đã điều động 1 xe chỉ huy, 4 xe chữa cháy thuộc Công an quận Đống Đa và Công an quận Hai Bà Trưng đến hiện trường.

Đến 1h18 cùng ngày, Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tiếp cận hiện trường vụ cháy.

Tại khu vực cháy có 2 người đã tự thoát sang mái nhà tầng 2 bên cạnh, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã triển khai thang đưa từ mái nhà xuống vị trí an toàn.

Tuy nhiên, 5 người khác trong nhà tử vong do ngạt khói. Trong số các nạn nhân có cả người già và trẻ nhỏ.

Ngay trong sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa căn nhà để khám nghiệm và phục vụ điều tra.

Công an Hà Nội cho biết, vụ cháy xảy ra trong đêm, nhà cơi nới dạng ống, nhỏ và bí, làm nhiệt tăng cao và khói bốc nhanh, dẫn đến hậu quả làm 5 người thiệt mạng.

