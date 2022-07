Triệu tập 4 học sinh liên quan vụ nam sinh lớp 10 bị đánh tử vong ở Hải Dương

Do mâu thuẫn trong chuyện yêu đương, 4 nam sinh đã đến nhà văn hoá ở xã Hồng Phong (huyện Ninh Giang, Hải Dương) gọi Đ.Q.H. (học sinh lớp 10) ra và đánh H. tử vong khi H. đang dạy thiếu nhi sinh hoạt hè.

Chiều 12/7, Công an huyện Ninh Giang cho biết đã triệu tập 4 đối tượng đánh chết nam sinh lớp 10 tại sân nhà văn hóa thôn xảy ra tối hôm qua.

Khu vực hiện trường xảy ra vụ việc.

Theo cơ quan công an, vào khoảng 2 ngày trước khi xảy ra vụ án mạng, Ph.C.C (SN 2005; ở Đông Cao, xã Đông Xuyên, Ninh Giang, Hải Dương) cho rằng H. đã tán tỉnh Ph.T.Q.Th (SN 2006, học sinh trường THPT Ninh Giang II; là người yêu của C. trên mạng xã hội) nên C. rủ 3 đối tượng đều là học sinh trường THPT Ninh Giang II là Ng.T.L (SN 2005), V.V.Đ (SN 2004), P.V.T (SN 2005) đi tìm H. để đánh nhưng không tìm được.

Đến khoảng 20 giờ ngày 11/7, C., L., T., Đ. đi 2 xe đạp điện đến nhà văn hoá thôn Đồng Hội, thấy H. có mặt tại đây nên gọi H. ra ngoài. Tại đây, L., T., Đ. đã dùng chân tay đấm, đá vào người H. đến tử vong.

Sau quá trình xác minh, điều tra, truy xét, cơ quan công an đã triệu tập 4 đối tượng này đã đến trụ sở để làm rõ.

Có mặt tại cơ quan công an, 4 đối tượng này đều khai nhận lý do đánh tử vong nam sinh lớp 10 là do mâu thuẫn trong chuyện yêu đương.

Qua khám nghiệm sơ bộ, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của H. là do chấn thương gáy, phù não, xuất huyết não, xuất huyết bán cầu đại não 2 bên và tiêu não, gẫy gai đốt sống cổ số 3. Các đối tượng đánh chết em H. đều là học sinh, chưa có tiền án, tiền sự gì.

