Xác định được tàu chở hàng tông tàu cá khiến 3 ngư dân tử vong ở Quảng Nam

Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 5 đối tượng đào trộm cây giới trên 100 năm tuổi tại xã An Hoà Thịnh rồi vận chuyển ra Hoà Bình để tiêu thụ.