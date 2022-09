32 nạn nhân vụ cháy quán karaoke ở bình dương đã được bàn giao cho gia đình

32 nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Chiều 11/9, Công an Bình Dương cho biết, thi thể 32 nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke An Phú, TP Thuận An đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trong số 17 người bị thương có 15 người bị thương nhẹ đã xuất viện, 2 người bị thương nặng vẫn điều trị tại bệnh viện.

Theo báo cáo, quán karaoke An Phú do ông Lê Anh Xuân (SN 1980, ngụ tỉnh Bình Dương) làm chủ. Cơ sở Karaoke An Phú được thiết kế, xây dựng với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 1.500 m2 gồm có 3 tầng (1 trệt, 2 lầu và 1 sân thượng), trong đó có 29 phòng hát karaoke.

Người thân làm thủ tục nhận thi thể nạn nhân vụ cháy quán karaoke An Phú.

Hoả hoạn xuất phát từ tầng 2 của quán vào tối 6/9. Khi nhận tin báo, lực lượng chữa cháy TP Thuận An và Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bình Dương đã đến hiện trường dập lửa và cứu được nhiều người khỏi đám cháy. Đến tối 7/9, có tổng cộng có 32 nạn nhân tử vong lần lượt được tìm thấy, đưa ra khỏi hiện trường.

Bà Huỳnh Thị Thanh Phương, Bí thư Thành ủy TP Thuận An cho biết, sau vụ việc đáng tiếc, thành phố đã hỗ trợ mỗi gia đình có nạn nhân tử vong 30 triệu, nạn nhân bị thương 5 triệu. Chủ cơ sở karaoke An Phú cũng hỗ trợ nạn nhân tử vong 30 triệu đồng để gia đình chi trả cho việc đưa thi thể về quê cũng như các dịch vụ mai táng khác.

Hiện trường vụ cháy quán karaoke An Phú.

Ngoài ra, Hội chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương cũng hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 14 triệu đồng và các đoàn thể trên địa bàn TP Thuận An cũng đang tổ chức vận động quyên góp để hỗ trợ thêm cho các nạn nhân.

Theo baogiaothong.vn