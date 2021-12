Hà Nội: Hàng chục hộ mua đất giãn dân do xã bán, 11 năm không có sổ đỏ vì sai quy hoạch

Nộp tiền sử dụng đất và tiền thuế trước bạ theo quy định của Nhà nước từ năm 2010 nhưng đến nay nhiều hộ dân ở thôn Lương Sơn, xã Đông Sơn (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) vẫn chưa được làm sổ đỏ.

11 năm mỏi mòn chờ sổ đỏ

Năm 2010, anh Đỗ Văn Chiểu (SN 1982; trú tại thôn Lương Sơn, xã Đông Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội) được UBND xã Đông Sơn tạo điều kiện cho mua một suất đất giãn dân diện tích 180m2, có thu tiền sử dụng đất.

Do bận đi làm ăn xa, thời điểm đó, anh Chiểu đã nhờ anh trai là Đỗ Văn Điển nộp tiền sử dụng mảnh đất trên với giá 140 triệu đồng, cộng thuế trước bạ 780.000 đồng, anh Điển đứng tên trên phiếu thu.

Anh Đỗ Văn Chiểu chỉ tay vào mảnh đất mua hơn 10 năm chưa làm được sổ đỏ.

Theo thông tin anh Đỗ Văn Chiểu cung cấp, phần diện tích đất anh Chiểu mua đã được ghi vào sổ mục kê, sổ quản lý đất đai tại UBND xã Đông Sơn. Tuy nhiên, sau khi nộp tiền sử dụng đất và tiền thuế trước bạ theo quy định của Nhà nước, anh Chiểu nhiều lần đến UBND xã Đông Sơn để hỏi và đề nghị làm thủ tục để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng chỉ được cán bộ xã này trả lời miệng rằng phần diện tích đất anh Chiểu mua là do sai quy hoạch, vì vậy chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Để đòi lại quyền lợi chính đáng của mình, anh Đỗ Văn Chiểu nhiều lần làm đơn gửi các cơ quan cấp trên có thẩm quyền giải quyết. Sau khi tiếp nhận đơn đề nghị của anh Chiểu, UBND huyện Chương Mỹ đã có công văn chỉ đạo giải quyết.

“Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì phối hợp với Phòng quản lý – Đô thị huyện và UBND xã Đông Sơn kiểm tra rà soát hồ sơ vụ việc theo nội dung phản ánh của công dân; căn cứ theo quy định của pháp luật báo cáo, đề xuất UBND huyện biện pháp giải quyết và có văn bản trả lời công dân theo quy định của pháp luật, thời gian xong trước ngày 15/10/2020", nội dung công văn nêu rõ.

Thế nhưng, quá thời hạn trên, gia đình anh Chiểu không hề nhận được bất kỳ thông báo nào của cơ quan chức năng nên tiếp tục làm đơn gửi tới UBND huyện Chương Mỹ.

Những mảnh đất xung quanh nhà anh Chiểu mua đã và đang xây dựng.

Đến ngày 25/12/2020, UBND xã Đông Sơn cùng đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng quản lý đô thị mới tiến hành buổi làm việc để kiểm tra, xác minh theo nội dung đơn đề nghị của công dân. Tuy nhiên, tại buổi làm việc này, các đơn vị trên chỉ yêu cầu anh Chiểu cung cấp các giấy tờ liên quan đến thửa đất mà anh đang đề nghị được cấp sổ đỏ chứ không có ý kiến giải quyết hay chỉ đạo gì.

Tương tự, cũng tại buổi làm việc giữa UBND xã Đông Sơn cùng đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng quản lý đô thị với anh Đỗ Văn Chiểu ngày 06/7/2021, UBND xã Đông Sơn mới chỉ xuất trình được bản gốc hóa đơn thu tiền số 0012345 ngày 16/9/2010 và Biên lai thu lệ phí trước bạ số 0008297 ngày 16/9/2010 lưu trữ tại UBND xã Đông Sơn.

Qua kiểm tra, hóa đơn thu tiền và Biên lai thu lệ phí trước bạ trùng khớp với bản sao hóa đơn thu tiền và biên lại thu lệ phí trước bạ do anh Chiểu cung cấp.

Chưa cấp sổ vì nhiều vướng mắc, chờ kết luận thanh tra của huyện

Trao đổi với PV Infonet, ông Đỗ Hữu Hóa, Chủ tịch UBND xã Đông Sơn (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) xác nhận: “Đến thời điểm này, có gần 20 hộ dân ở thôn Lương Sơn mua đất giãn dân vào năm 2009 nhưng chưa hộ nào được cấp sổ (giấy CNQSDĐ) do trục trặc, sai với sơ đồ ban đầu. Vừa rồi các hộ có đơn, huyện sẽ thành lập tổ thanh tra liên ngành để giải quyết”.

Mặc dù đất chưa có sổ đỏ nhưng một số hộ dân đã xây nhà kiên cố.

Về lý do người dân chưa được cấp giấy CNQSDĐ, ông Hóa cho rằng: "Thời điểm năm 2009 có chế độ cấp đất giãn dân, UBND huyện cũng đã có quyết định, xét từng hộ đủ điều kiện, các hộ đã nộp tiền, nhưng xã và huyện chưa chỉ đạo việc giao đất cho từng hộ. Do một số hộ nôn nóng, họ tự gắp phiếu vị trí, dẫn tới sai vị trí phân lô; lệch so với so đồ, vì thế chưa cấp được".

Nói về phạm vi thẩm quyền giải quyết của cấp xã trong vụ việc này, ông Hóa cho hay: “Xã đã nhiều lần đề nghị với huyện, nhưng do một số lý do nên chưa cấp sổ được. Xã vẫn đang tiếp tục đề nghị, tới đây thành lập tổ thanh tra liên ngành về thanh tra. Khi có kết luận thanh tra, hộ nào đủ điều kiện cấp thì sẽ cấp sổ. Huyện yêu cầu gì chúng tôi sẽ hoàn thành”.

“Gần 20 hộ mua đất nhưng chưa hộ nào được cấp. Việc người dân phản ánh đã đóng tiền đầy đủ mà chưa được cấp giấy CNQSDĐ là đúng. Có hộ đã xây dựng công trình, có hộ thì đã xây tường bao. Quan điểm của huyện cũng thống nhất tới đây về lập tổ thanh tra liên ngành, giao thanh tra huyện chủ trì, các hộ nào đủ điều kiện thì cấp sổ”, ông Hóa nhắc lại.

Trao đổi với PV về vụ việc này, ông Lã Văn Tùng - Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện Chương Mỹ cho biết: “Nội dung này chúng tôi đã nắm được qua phản ánh của cử tri xã Đông Sơn, qua cuộc họp Hội đồng nhân dân và qua đơn của ông Chiểu gửi tới cơ quan chức năng”.

Tương tự như phần trả lời của Chủ tịch UBND xã Đông Sơn, ông Tùng cho hay, Chủ tịch huyện đã giao kiểm tra, rà soát, do có nhiều tồn tại, vướng mắc nên chưa cấp sổ đỏ được.

Đến nay, sau khi rà soát thấy nhiều hộ có vướng mắc, có hộ xây chưa phù hợp với quy hoạch, có trường hợp lấn chiếm, Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Chương Mỹ đã tổng hợp báo cáo huyện.

“Theo quy định của Luật đất đai, phải thành lập đoàn thanh tra làm rõ trách nhiệm của các thời kỳ cũng như giải pháp xử lý để cấp giấy CNQSDĐ cho người dân. Tóm lại phải có kết luận thanh tra. Không riêng gì xã Đông Sơn, chúng tôi đang tổng hợp các vướng mắc về đất giãn dân ở các xã trên địa bàn huyện”, ông Tùng nói.

Ông Lã Văn Tùng thông tin thêm: “Hiện giờ không thể nói lỗi tại ai, quan trọng là việc giải quyết cho người dân. Phòng đã có văn bản tổng hợp, trong năm nay sẽ tổng hợp xong, chúng tôi sẽ tổ chức hội nghị để thảo luận, trường hợp nào phải thanh tra sẽ thanh tra, cố gắng vào tháng 1/2022 sẽ thành lập đoàn thanh tra. Qua kết luận thanh tra, nắm bắt hồ sơ sẽ điều chỉnh lại quy hoạch.

Đối với những nhà đã xây dựng, chúng tôi sẽ có biện pháp tháo gỡ. Khi có thanh tra sẽ liệt kê từng trường hợp, từ đó có biện pháp cụ thể, trường hợp lấn chiếm chưa xây dựng sẽ giải phóng mặt bằng, trả lại hiện trạng, trường hợp xây dựng 3, 4 tầng thì phải thu tiền…. Trách nhiệm của huyện là phải khắc phục trong thời gian sớm nhất, nhanh nhất để giải quyết quyền lợi chính đáng cho người dân".

Sông Yên