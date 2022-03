Khởi tố 24 đối tượng mang hung khí đánh nhau với người dân ở dự án thủy điện

Sau nửa tháng đánh nhau với người dân tại dự án thi công thủy điện Mây Hồ, 24 đối tượng đến từ nhiều địa phương khác nhau đã bị cơ quan chức năng ở Lào Cai khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn.

Ngày 29/3, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Sa Pa đã ra quyết định khởi tố 24 bị can, áp dụng các biện pháp ngăn chặn với nhóm bị can để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Điều tra ban đầu xác định, để tiếp tục thực hiện công trình tuyến đập đầu mối thủy điện Mây Hồ, Công ty TNHH MTV xây dựng An Phú (đóng tại thị xã Sa Pa, là đơn vị thi công) đã thuê Hoàng Quang Chương (SN 1979, trú tại tổ 12, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai) đến bảo vệ công trường với giá tiền 200 triệu đồng.

Chương sau đó thu nạp khoảng 60 đối tượng từ nhiều địa phương khác nhau, đến ngày 14/3, nhóm Chương thuê 2 ô tô 16 chỗ di chuyển đến khu vực Mây Hồ, trên xe có một bao tải chứa đầy tuýp sắt dùng làm hung khí ngăn cản người dân vào khu vực thi công.

Tuy nhiên, quá trình ngăn cản, nhóm người của Chương dùng đánh nhau với dân làm 26 người bị thương, 1 xe ô tô hư hỏng.

Theo cảnh sát, Chương có 2 tiền án về tội "cố ý gây thương tích" và "cướp giật tài sản". Cùng nhóm Chương có 8 đối tượng khác vướng tiền án, tiền sự.

Ngoài khởi tố 24 bị can nêu trên, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ số người dân có hành vi ném đá gây thương tích và làm hỏng tài sản là ô tô của nhóm đối tượng; làm rõ vai trò của Công ty TNHH MTV An Phú.

Nhóm người của Hoàng Quang Chương tại trụ sở công an.

Theo chính quyền thị xã Sa Pa, nguyên nhân vụ xô xát là do có 3 hộ dân (gồm hộ: ông Chảo Dần Quẩy, ông Lý Quẩy Vạn và ông Lý Quẩy Vảng) nuôi 3 trang trại cá hồi phía dưới hạ lưu đập không nằm trong phần diện tích cần giải phóng mặt bằng của dự án nhưng vì lo sợ công trình thủy điện thi công làm cạn kiệt nguồn nước gây ảnh hưởng đến việc nuôi cá, các hộ nhiều lần ngăn chặn việc thi công.

Phía chủ đầu tư là Công ty TNHH Năng lượng Mây Hồ trước đó đã gặp, đối thoại nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, tuy nhiên người dân đưa ra mức yêu cầu hỗ trợ quá lớn nên hai bên chưa thống nhất.

Tới ngày 14/3, Công ty này vẫn cho đơn vị thi công thực hiện việc san tạo mặt bằng. Khi thấy đơn vị thi công, các hộ dân ra ngăn chặn dẫn đến xô xát.

Cụ thể, vào lúc 11h cùng ngày, khi đơn vị thi công công trường thủy điện đang thi công phần hố móng đập chính tại thôn Lủ Khấu thì 20 người dân trong xã Ngũ Chỉ Sơn ra ngăn cản, hành hung nhóm người thi công. Đến 14h, hai bên tiếp tục đánh nhau khiến nhiều người bị thương.

Ngày 15/3, UBND thị xã Sa Pa làm việc trực tiếp với Ban lãnh đạo Công ty TNHH Năng lượng Mây Hồ, đại diện hai thôn Lủ Khấu và Can Hồ B, cùng các hộ dân liên quan đến vụ việc. Các bên đi đến thống nhất: “Phía doanh nghiệp thi công thủy điện Mây Hồ sẽ hỗ trợ, bồi thường cho các hộ dân và người dân hai thôn số tiền 520 triệu đồng”.

Chính quyền thị xã Sa Pa yêu cầu chủ đầu tư tạm dừng thi công hạng mục đập đầu mối thủy điện cho đến khi giải quyết xong việc bồi thường cho dân, đưa ra được phương án đền bù cho các hộ nuôi cá bị ảnh hưởng.

Phía người dân cũng cam kết không tiếp tục gây rối, làm ảnh hưởng đến quá trình thi công của dự án sau khi đã có phương án hỗ trợ, đền bù theo thỏa thuận.

Theo tienphong.vn