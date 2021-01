CSGT Hà Nội cảnh báo những 'phút nóng nảy trên đường', hành hung người khác là phạm pháp!

Vụ việc tài xế xe bán tải hành hung người đi đường ngay giữa ngã tư đông đúc, ùn tắc hàng dài sau khi bị nhắc nhở vì dừng xe quá lâu xảy ra tối 31/12/2021 vẫn đang gây xôn xao dư luận nhiều ngày qua.

Trao đổi với PV về vụ việc này, Trung tá Trần Quang Vinh, Đội trưởng Đội Tuyên truyền, khám nghiệm điều tra tai nạn giao thông (Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội) khuyến cáo: “Dù cho vụ va chạm giao thông có nặng nề đến như thế nào thì các bạn cũng nên bình tĩnh, xem xét sự việc trước sau, cùng với những nhân chứng là những người tham gia giao thông khác để tìm ra nguyên nhân, từ đó cùng nhau khắc phục sự cố là tốt nhất”.

Tài xế xe bán tải tên Long đã đánh người giữa đường gây thương tích, gãy răng (ảnh cắt từ clip).

Trung tá Vinh cũng chia sẻ: “Khi tham gia giao thông, mọi người có thể có những phút nóng nảy, không kiềm chế được bản thân. Va chạm giao thông và tai nạn giao thông là những điều không ai mong muốn. Vì vậy, va chạm hoặc tai nạn đã xảy ra rồi thì người trong cuộc cần hết sức bình tĩnh.

Sau khi xảy ra va cham giao thông, mọi người có thể trực tiếp bàn bạc giải quyết. Nếu không trực tiếp dàn xếp được theo phương án ổn thỏa của cả hai bên thì có thể liên hệ cơ quan công an nơi gần nhất để đảm bảo quyền lợi cũng như nghĩa vụ của mình trong quá trình tham gia giao thông.

Điều này một mặt thể hiện sự thượng tôn pháp luật, mặt khác là thể hiện văn hóa trong tham gia giao thông. Nếu quá trình tham gia giao thông đã xảy ra những va chạm đáng tiếc, sau đó lại xảy ra sự xô xát, hành hung nhau thì việc này cần lên án.

Trong quá trình tham gia giao thông, người có biểu hiện vi phạm, được nhắc nhở mà lại hành hung người khác là vi phạm pháp luật. Nếu nặng có thể xử lý hành vi cố ý gây thương tích, nhẹ thì cũng có thể sẽ xét vào hành vi gây rối trật tự công cộng. Mọi người khi tham gia giao thông đều bình đẳng trước pháp luật”.

Người đàn ông nghi đánh người sau khi bị nhắc nhở.

Theo Trung tá Vinh, nếu có gây gổ đánh nhau thì chốt lại cuối cùng cũng phải ngồi lại với nhau để tìm tiếng nói chung. Nếu gây gổ dẫn đến thương tích cho nhau thì người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính, nặng hơn sẽ bị xử lý hình sự.

"Trong trường hợp thiệt hại chỉ thuộc về một bên, nếu có thể mội người nên dàn xếp bình tĩnh cùng nhau thỏa hiệp là cách tốt nhất. Còn hậu quả thiệt hại lớn hơn thì mọi người cũng nên đánh giá cho đúng tình hình, bên nào sai thì phải đền cho bên bị hại và bên bị hại cũng thông cảm, nhẹ nhàng và có tinh thần hòa bình, hãy là những người tham gia giao thông văn minh, lịch sự.

Nếu thiệt hại của vụ va chạm giao thông làm ảnh hưởng, thiệt hại cho cả hai bên, chúng ta vẫn phải căn cứ vào luật giao thông đường bộ để phân định ai đúng ai sai. Nếu có thể chấp nhận được thì hãy cùng nhau bắt tay để cùng khắc phục hư hỏng của mỗi bên", Đội trưởng Đội Tuyên truyền, khám nghiệm điều tra tai nạn giao thông (Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội) phân tích.

"Hãy vui vẻ và cùng nhau cố gắng đi tốt hơn! Trong một số trường hợp xấu hơn, người gây ra vụ va chạm giao thông gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của bên bị hại thì cũng từ từ, nếu dàn xếp được với nhau thì nên cố gắng. Bồi thường cùng với những lời thật tâm xin lỗi thì chắc chắn rằng sẽ không ai dám gây gổ hay nỡ lòng bắt chẹt bạn nữa", Trung tá Vinh chia sẻ suy nghĩ về việc ứng xử khi tham gia giao thông.

Về vụ việc nổi sóng mạng xã hội thời điểm này, khi một thanh niên nhắc nhở tài xế đi xe bán tải, đã bị người này đánh gây chảy máu be bét, gãy răng, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết: “Trong 2 ngày 3-4/1/2021, cơ quan công an đã mời tài xế Long (người điều khiển xe Toyota mang BKS 29C - 583.xx) lên làm việc. Hiện Công an quận đang trao đổi với Viện kiểm sát (VKS) để tiếp tục xử lý vụ việc”.

Nói về hành vi cố ý gây thương tích của tài xế Long, Trưởng công an quận Thanh Xuân Đinh Tuấn Thành cho rằng: “Theo quy định thì kết quả giám định thương tích phải đủ 11% mới khởi tố tội cố ý gây thương tích được. Trong trường hợp đối tượng Long đánh anh T.A. bằng chân tay khiến nạn nhân gãy 1 cái rằng thì thương tật của anh T.A. là 2%. Còn về dấu hiệu côn đồ, cơ quan công an đang điều tra, xác minh làm rõ".

Tiến Anh