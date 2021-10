Công an Bắc Giang đã bắt được nghi phạm giết bố, mẹ và em gái ruột

Khoảng 17 giờ ngày 24/10, Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt được đối tượng truy nã đặc biệt Trần Văn Hiếu (SN 1974) là nghi phạm giết bố, mẹ và em gái ruột khi đối tượng đang trên đường lẩn trốn.

Đối tượng Trần Văn Hiếu đã bị bắt (ảnh Công an cung cấp).

Theo thông tin nhanh từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang, khoảng 17 giờ ngày 24/10, đơn vị đã phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai, Công an huyện Lạng Giang truy bắt được đối tượng truy nã đặc biệt Trần Văn Hiếu.

Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an các tỉnh, TP phía Bắc để truy bắt đối tượng. Các đơn vị đang dẫn giải Trần Văn Hiếu về trụ sở Công an tỉnh Bắc Giang để điều tra.

Trước đó, chiều 22/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang xác định Trần Văn Hiếu là nghi phạm giết bố, mẹ và em gái tại thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn bằng xe máy Honda Dream BKS 98H5-2868.

Vụ thảm án ở Bắc Giang: Cháu bé 8 tuổi chứng kiến bố sát hại ông, bà và cô, chạy sang hàng xóm cầu cứu Tối 22/10, trao đổi với PV Infonet, lãnh đạo UBND xã Tân Thanh, Lạng Giang (Bắc Giang) cho biết, khi đi học về con trai nghi phạm chứng kiến cảnh bố sát hại 3 người thân của cháu.

Theo baobacgiang.com.vn