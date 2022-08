Công an Bình Dương vào cuộc xác minh vụ tài xế lấy rựa đe dọa đối phương

Công an đã gửi giấy mời chủ xe 5 chỗ đến làm việc liên quan vụ tài xế lấy rựa dọa đối phương.

Lấy dao rựa trong cốp xe dọa 'chẻ đầu' tài xế sau mâu thuẫn trên đường Mâu thuẫn xảy ra trong quá trình điều khiển xe ô tô di chuyển trên đường, một người đàn ông đã lấy dao rựa trong cốp xe ra dọa "chẻ đầu" tài xế khiến cư dân bức xúc

Chiều nay (19/8), đại diện Công an phường Hiệp Thành (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) cho biết đang xác minh vụ việc tài xế cầm rựa dọa “chẻ đầu” đối phương ngay giữa đường.

Công an phường Hiệp Thành đã tra ra địa chỉ chủ sở hữu chiếc ô tô 5 chỗ ở TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Công an đã gửi giấy mời chủ xe đến cơ quan làm việc. Qua làm việc nếu có sai phạm sẽ xử lí theo quy định của pháp luật.

Nam tài xế lấy rựa đe dọa tài xế khác chỉ vì mâu thuẫn khi chuyển làn xe (ảnh cắt từ video)