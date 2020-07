Vụ tai nạn 15 người tử vong ở Quảng Bình: Khởi tố vụ án

Sáng 27/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng trên đường Hồ Chí Minh thuộc khu vực Trạ Ang, Phong Nha - Kẻ Bàng, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình xảy ra ngày 26/7.

Vụ tai nạn thảm khốc ngày 26/7 làm 15 người chết, 21 người bị thương nặng.

Vụ tai nạn giao thông làm 15 người tử vong và 21 người khác bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới. Xe khách gây tai nạn là loại xe 45 chỗ ngồi, biển kiểm soát 73B-00925 do Hoàng Trung Toản, sinh năm 1993, trú tại phường Ba Đồng, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình điều khiển, trên xe chở 40 người.

Xe khách này chở đoàn cựu học sinh trường THPT Đồng Hới tham gia lễ kỷ niệm 30 năm ngày ra trường đang trên đường đi viếng hang Tám Cô thì bị lật gây tai nạn.

Qua điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, bước đầu lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình xác định có dấu hiệu tội phạm vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Đại tá Trần Quang Hiếu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, lực lượng trinh sát đang nắm thêm thông tin liên quan đến đối tượng điều khiển phương tiện. Hiện tại đối tượng này bị gãy chân, đang phải điều trị dưới sự giám sát, quản lý chặt chẽ.

"Công an đang tích cực thực hiện các bước xác minh, làm rõ vụ việc, tiến hành điều tra và xử lý. Sắp tới, Công an sẽ củng cố thêm các chứng cứ, nếu đủ các yếu tố cấu thành tội phạm sẽ khởi tố bị can", Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình cho biết.

