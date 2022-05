Vụ nửa đêm xông vào nhà dân tát phụ nữ: Bác sĩ, người mặc áo công an đi bắt người có phạm luật?

Trường hợp hành vi của Phó trưởng công an phường vi phạm Điều 157 Bộ Luật Hình sự 2015 thì vị bác sĩ bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong vai trò đồng phạm. Còn người mặc sắc phục nhưng không đeo biển tên vi phạm điều lệnh CAND.

Thông tin về việc xử lý vụ Phó trưởng Công an phường Sông Bằng đánh, tát phụ nữ trong tiệm cắt tóc ở phường Đề Thám (TP Cao Bằng), ngày 5/5, Đại tá Nông Văn Kiên, Giám đốc Công an TP Cao Bằng khẳng định: “Sẽ có hình thức xử lý nghiêm với ông Đặng Đình Đoàn; đồng thời sẽ làm rõ chi tiết vị bác sĩ Bệnh viện 103 Cao Bằng gọi điện, rủ chị Khe đi khám bệnh lúc đêm. Chúng tôi sẽ làm rõ tất cả các chi tiết để hiểu bản chất vụ việc. Nếu có vi phạm sẽ xử lý”.

Hình ảnh phó trưởng công an phường đánh phụ nữ trong đêm.

Chiều 5/5, tiếp tục trao đổi với PV Infonet, luật sư Đỗ Thành Hưng – Văn phòng luật sư Trung Hòa (Hà Nội) cho rằng: “Hành vi của vị Phó trưởng công an phường và những người mặc sắc phục công an vi phạm có dấu hiệu của tội phạm.

Hành vi của những đối tượng này có thể thỏa mãn cấu thành nhiều tội. Hành vi của các đối tượng không chỉ xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của người khác mà còn xâm phạm quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể của người phụ nữ, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự khu vực.

Đáng nói hơn là có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện cho mục đích cá nhân. Bởi lẽ dù đã xác minh được danh tính vị Phó trưởng công an phường nhưng những người đi cùng mặc sắc phục chưa có kết quả điều tra, xác minh.

Hình ảnh phó trưởng công an phường xô người phụ nữ.

Việc lực lượng công an phường Đề Thám hòa giải thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của lực lượng công an tại địa phương đối với nội dung quản lý nhà nước về an ninh trật tự, xoa dịu mâu thuẫn giữa các bên, tránh trường hợp mâu thuẫn kéo dài tác động tiêu cực tới an ninh địa bàn.

Tuy nhiên, công tác phòng chống đấu tranh tội phạm là công tác luôn được Đảng và Nhà nước ta đặt lên hàng đầu, nếu như trong vụ việc này có dấu hiệu tội phạm thì bắt buộc không được bỏ sót.

Giả thiết hành vi của các đối tượng này cấu thành tội phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác, tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật, được quy định lần lượt tại các Điều 134, Điều 157 Bộ Luật Hình sự 2015.

Theo đó, trong trường hợp này, các đối tượng vẫn có thể bị khởi tố về hành vi bắt người trái pháp luật theo Điều 157 Bộ luật Hình sự. Mặt khác, vụ việc này còn cho thấy mặt tiêu cực của một bộ phận lực lượng công an vì nhiều nguyên nhân mà đánh mất bản lĩnh người chiến sĩ Công an, vi phạm nghiêm trọng tiêu chuẩn phẩm chất chính trị, đạo đức Công an nhân dân.

Tất cả mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, do đó không có lý do gì mà cơ quan chức năng không xử lý triệt để một vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, tác động tiêu cực tới niềm tin của người dân vào lực lượng Công an nhân dân”.

Phân tích về hành vi nhờ công an đi bắt người của vị bác sĩ 103, lý giải hành vi này có vi phạm pháp luật không, luật sư Thành Hưng chia sẻ: “Trong trường hợp hành vi của vị Phó trưởng công an phường và những người đi cùng cấu thành tội phạm Tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật theo Điều 157 Bộ Luật Hình sự 2015 thì hành vi nhờ công an đi bắt người của vị bác sĩ có thể được xác định là hành vi xúi giục người khác thực hiện tội phạm và vị bác sĩ có thể được xác định là người xúi giục và bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong vai trò đồng phạm cùng tội danh trên”.

Còn nói về tình tiết cấp dưới đi bắt người có mặc sắc phục công an nhưng không đeo biển tên, luật sư cho hay: “Theo quy định cán bộ, chiến sĩ mặc trang phục Công an nhân dân phải đồng bộ, thống nhất, gọn gàng, sạch sẽ, là phẳng, cài đủ cúc, khóa, đeo cành tùng đơn, cấp hiệu, phù hiệu, ký hiệu, dây lưng, cravát (đối với trang phục thu đông), đi giầy, tất do Bộ Công an cấp.

Chính vì vậy, hành vi mặc sắc phục nhưng không đeo biển tên là hành vi vi phạm điều lệnh Công an nhân dân. Tuy nhiên, không loại trừ một số trường hợp cán bộ chiến sĩ công an chưa được cấp biển tên hoặc đang trong thời gian cấp đổi biển tên”.

Trước đó, Công an TP Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng) thông tin về vụ việc, vào khoảng 22h30 ngày 28/4, ông Đặng Đình Đoàn, Phó trưởng Công an phường Sông Bằng đang trực tại trụ sở thì nhận được tin báo từ ông Nguyễn Văn Mạnh, bác sĩ Bệnh viện 103 Cao Bằng, về việc bị một người đàn ông tên Nam nhắn tin lăng mạ, đe dọa.

Sau đó, ông Mạnh nhờ ông Đoàn giúp đỡ và đến quán cắt tóc My Hair Salon (ở phường Đề Thám) để gặp Nam.

Trong quá trình làm việc với cơ quan công an, ông Mạnh và ông Đoàn cho biết có quan hệ với nhau từ trước nên ông Đoàn đã chỉ đạo một cán bộ công an phường, đi ô tô riêng đến đón bác sĩ Mạnh rồi cùng nhau đến tiệm cắt tóc của anh Nam.

Đến quán cắt tóc, ông Đoàn yêu cầu anh Nam về trụ sở Công an phường Đề Thám để làm việc nhưng người đàn ông này không đồng ý. Hai bên xảy ra cãi vã, xô xát. Ngay sau đó, ông Đoàn cho biết trước thái độ của nhóm người tại hiện trường mà ông đã thiếu kiềm chế, tát vào đầu chị Triệu Mùi Khe và anh Phùng Đức Nam.

Sau đó, tổ công tác Công an phường Đề Thám đã đến can ngăn, lập biên bản vụ việc. Sáng 29/4, Công an phường Đề Thám mời hai bên lên trụ sở để làm việc và được sự đồng ý hòa giải của các bên.

Công an tỉnh Cao Bằng đánh giá ông Đặng Đình Đoàn đã có một số vi phạm về quy trình công tác, quy tắc ứng xử của lực lượng công an. Vị Phó trưởng công an phường thiếu kiềm chế, có hành vi xâm hại đến sức khỏe công dân, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của lực lượng công an và cần xử lý nghiêm.

Công an tỉnh Cao Bằng yêu cầu lãnh đạo Công an TP Cao Bằng tiếp tục xác minh và thực hiện quy trình kiểm điểm xử lý kỷ luật với ông Đoàn, báo cáo trước ngày 10/5.

