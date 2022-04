Vụ nữ công nhân đốt xe máy làm 6 người thương vong: Gia cảnh nạn nhân tử vong

Theo Chủ tịch xã Tản Lĩnh (Ba Vì, Hà Nội), địa phương không nắm được thông tin nạn nhân tử vong trong vụ cháy nhà cao tầng ở phường Phú Đô đang mang thai tháng thứ 2 và sắp làm đám cưới.

Công an quận Nam Từ Liêm đang tiếp tục điều tra vụ cháy nhà cao tầng ở phường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) tối 31/3 khiến 1 người tử vong và 5 người khác bị thương, nhiều xe máy bị thiêu rụi trơ khung.

Nghi phạm gây ra vụ cháy được xác định là Trần Thị Thanh Hải (29 tuổi, quê ở Nam Định).

Nghi phạm gây ra vụ cháy nhà cao tầng ở phường Phú Đô tối 31/3 làm nhiều người thương vong.

Cơ quan công an cũng xác định nạn nhân tử vong trong vụ cháy này là chị N.T.M.A. (25 tuổi, trú tại thôn An Hòa, xã Tản Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội), đang thuê trọ ở ngôi nhà xảy ra cháy.

Để tìm hiểu thông tin về gia cảnh của gia đình nạn nhân, PV Infonet có cuộc trao đổi với ông Phạm Đình Hùng, Chủ tịch UBND xã Tản Lĩnh.

Ông Hùng cho biết: “Chị A. là con cả trong gia đình 3 anh em. Sau khi học xong đại học, chị A. ở nội thành làm việc. Kinh tế gia đình chị A. thuộc diện trung bình trên địa bàn xã.

Đến lúc này, gia đình chị A. đang đợi cơ quan công an hoàn tất thủ tục, bàn giao thi thể đưa về quê nhà mai táng. Sự việc xảy ra với chị A. khiến ai cũng đau xót”.

Theo ông Hùng, ngay sau khi nghe thông tin về vụ việc, chính quyền địa phương đã đến động viên, chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân.

Về thông tin "chị A. đang mang thai tháng thứ 2 và sắp làm đám cưới", ông Hùng nói: “Chúng tôi chưa nắm được thông tin này”.

Khu vực xảy ra vụ cháy, rất nhiều xe máy hư hỏng.

Thông tin về vụ việc nghiêm trọng này, Công an TP Hà Nội cho biết, vào khoảng 19 giờ ngày 31/3, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo của người dân về việc xảy ra cháy khu nhà trọ 5 tầng 1 tum, có địa chỉ tại số 04, ngõ 60 đường Phú Đô, phường Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Cụ thể, vào khoảng 19h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy, cứu và hướng dẫn thoát nạn 12 người, trong đó có 4 trẻ em, ra khỏi đám cháy, đồng thời phát hiện 1 thi thể nữ giới tại hiện trường.

Song song với việc cứu, chữa cháy, lực lượng chức năng đã khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Khẩn trương điều tra, đến khoảng 23h00 ngày 31/3, Công an quận Nam Từ Liêm đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TP Hà Nội và Cục Kỹ thuật hình sự - Bộ Công an làm rõ, bắt giữ được đối tượng gây án là Trần Thị Thanh Hải (SN 1993, ở thôn Bịch, xã Minh Thuận, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định; chỗ ở: số 4, ngõ 17A/9/472 đường Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, TP Hà Nội). Hải là công nhân và chưa có tiền án, tiền sự.

Tại cơ quan công an, Hải khai nhận có quan hệ tình cảm với anh C.V.H (SN 1994, ở huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang). Tháng 1/2022, Hải phát hiện mình có thai nhưng không được gia đình anh H. chấp nhận, bản thân anh H có ý tránh mặt, chuyển đến ở với anh họ là H.C.V (SN 1990, cùng ở huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang), tại phòng trọ 604, nhà số 4, ngõ 60 đường Phú Đô.

Hải cho rằng anh V chính là người ngăn cản, xúi giục H chấm dứt tình cảm với Hải nên nảy sinh ý định trả thù. Nghĩ là làm, đến chiều 31/3, sau khi đi khám sức khỏe, Hải đi xe máy ra cây xăng, mua 1,5 lít xăng đựng bằng chai lavie rồi đi về nhà trọ của anh V tại phường Phú Đô với ý đồ dùng chai xăng vừa mua để đốt cháy, làm hỏng xe máy của anh V.

Đến khoảng gần 18h00 cùng ngày, tranh thủ có người ở xóm trọ đi về mở cửa, Hải xin vào gặp bạn. Chờ người này đi lên tầng, Hải đi bộ vào khu để xe tầng 1, phát hiện chiếc xe máy của anh V dựng ở gần cầu thang, Hải đã đổ khoảng 1/2 lượng xăng trong chai lên xe máy của anh V rồi để phần xăng còn lại ở gần cửa nhà vệ sinh tầng 1, cách xe máy của anh V khoảng 4m. Sau đó, Hải quẹt diêm đốt xe anh V.

Lửa bùng lên, Hải chạy ra cổng, cởi áo khoác vứt lại rồi điều khiển xe đi ăn tại một quán ăn trên đường Lạc Long Quân. Khi Hải đang ăn thì H gọi điện thông báo việc khu trọ bị cháy do cháy nổ xe máy. Hải hẹn quay lại khu trọ để gặp H, trên đường đi, Hải đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Vật chứng thu giữ gồm: 1 vỏ chai (Hải dùng để đựng xăng), thu tại hiện trường, 1 áo khoác thể thao màu đen, thu gần cổng khu trọ bị cháy, 1 xe máy (nhãn hiệu Nioshima Nio Plus, màu cam đen, không đeo BKS), thu giữ của đối tượng Trần Thị Thanh Hải.

Sông Yên