Vụ nhóm côn đồ đánh nữ cụm phó dân cư xã nhập viện: Công an khẩn trương vào cuộc

Nữ cụm phó cụm dân cư ở xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội cùng chồng vừa bị nhóm côn đồ đánh nhập viện. Nhận được thông tin, cơ quan công an khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ.

Chiều 19/4, trao đổi với PV Infonet, một lãnh đạo Công an huyện Đan Phượng (Hà Nội) cho biết: “Cơ quan công an đã nhận được đơn tố giác của Lê Thị Lương (SN 1973, cụm phó cụm dân cư số 5, xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng) về việc nhóm côn đồ hành hung bà và chồng là ông Lê Văn Lưu (SN 1972) phải nhập viện cấp cứu. Cơ quan Công an huyện Đan Phượng đang thụ lý, điều tra xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật”.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Ngoài ra, vị lãnh đạo Công an huyện Đan Phượng cũng cho hay: "Khi có thông tin cụ thể về vụ việc, cơ quan công an sẽ thông báo".

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 ngày 16/4, bà Lương đang ở nhà thì có người báo trước cổng nhà anh V. trong tổ 5 có vụ đánh nhau. Bà Lương đạp xe ra xem thì thấy một người thu gom rác vừa bị đánh chảy máu đầu, đang đứng cạnh anh V. và một số người khác.

Ông Lưu bị nhóm người đánh gãy răng.

Sau đó, anh V. đến hỏi bà Lương về mật khẩu camera lắp ngoài đường ghi lại sự việc đánh nhau. Do bà Lương được giao nhiệm vụ có vấn đề gì về an ninh trật tự thì báo cáo cấp trên, nên bà đã không đồng ý cung cấp mật khẩu cho anh V.

Trong đơn bà Lương có nêu: “Nhóm của V. xông vào chửi bới, bóp cổ và đánh tôi. Chồng tôi thấy vợ bị nhiều người vây quanh, đánh đập thì vào can ngăn, cũng bị nhóm của V. đập gạch vào mặt”.

Theo bà Lương và camera ghi lại, nhóm của V. sau đó tiếp tục vào tận nhà để đe dọa. Đến 21h cùng ngày có lực lượng công an đến giải tán đám đông thì nhóm của V. mới đi về.

Thương tích trên tay bà Lương.

Hậu quả, cả hai ông bà Lương đều phải nhập viện để điều trị. Ông Lưu bị gãy 3 chiếc răng cửa, phải chuyển từ bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng lên Bệnh viện 198 điều trị. Còn bà cụm phó bị đa chấn thương, tinh thần hoảng loạn.

Hiện, hồ sơ vụ việc đã được chuyển lên tuyến trên cho Công an huyện Đan Phượng thụ lý.

Sông Yên