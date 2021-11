Vụ đánh dã man phụ nữ ở Hà Nội: Nạn nhân xuất huyết não, dập gan, đối tượng có tiền án

Sáng 11/11, trao đổi với PV Infonet, ông Phùng Ngọc Nam – Chủ tịch UBND xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội cho biết: “Nạn nhân trong vụ việc là chị Nguyễn Thị Thủy, ở thôn Bùng, xã Phùng Xá – người bán hàng hải sản ở địa phương đã bị đối tượng Cấn Tất Phán – người cùng địa phương đánh”.

Hình ảnh về nam thanh niên đánh người phụ nữ bán hàng hải sản.

Theo ông Phùng Ngọc Nam, đến lúc này đối tượng Cấn Tất Phán đang bỏ trốn. Các lực lượng chức năng đang tiến hành vận động Phán đến cơ quan công an đầu thú. Vụ việc đã được cơ quan công an xã báo cáo sơ bộ tới cơ quan Công an huyện Thạch Thất.

Còn nói về tình trạng sức khỏe của nạn nhân, ông Phùng Ngọc Nam chia sẻ: “Hôm qua (10/11), cơ quan công an đến làm việc với nạn nhân và nhận biết, tình trạng sức khỏe của chị Thủy bị xuất huyết não và dập gan vẫn chưa tỉnh”.

Chia sẻ về nguyên nhân dẫn đến vụ việc, ông Phùng Ngọc Nam nói: “Ban đầu được cho là có mâu thuẫn trong việc bán hàng trên mạng có lời qua tiếng lại với nhau. Còn nguyên nhân cụ thể cơ quan công an đang tiến hành điều tra, làm rõ”.

Cũng theo ông Phùng Ngọc Nam, đối tượng Cấn Tất Phán đã từng có một tiền án.

Như Infonet đã đưa tin, theo hình ảnh trong clip đang lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, một thanh niên từ cửa tiến vào nhà, lao tới hành hung người phụ nữ đang ngồi trên ghế. Bị thanh niên to cao dùng chân liên tiếp đá vào mặt và người, nạn nhân bất lực chịu trận, không thể phản kháng. Sau 5 cú đá liên tiếp, người phụ nữ đổ gục xuống nền nhà.

Trước khi bỏ đi, thanh niên còn giật lấy điện thoại và ném xuống đất, 'bồi' thêm 1 cú đạp rất mạnh vào mặt nạn nhân.

Người nhà nạn nhân cho biết nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103, Hà Đông.

