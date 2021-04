Vụ lưu hành tiền giả 500.000 đồng ở Quảng Nam: Các đối tượng khai gì?

Ngày 3/4, Công an tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục làm rõ đường dây tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả ở huyện miền núi Phước Sơn.

Qua đấu tranh các đối tượng khai nhận, Trương Vĩnh Toàn (SN 1991) quen biết với Đặng Văn Tuấn (SN 1995) khi cả hai cùng chấp hành án tại trại giam.

Thông qua facebook, Toàn liên hệ với Tuấn lúc này đang ở sống TP HCM. Tuấn sau đó cho Toàn 8 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng.

Nhận tiền giả từ Tuấn thông qua Nguyễn Thanh Dân (SN 1994), Toàn cho Lê Hoàng Sơn (SN 1992, tất cả cùng trú huyện Phước Sơn) 2 tờ, 6 tờ còn lại Toàn đưa cho Nguyễn Thành Lộc (SN 1993, trú TP Hội An, Quảng Nam) mua ma túy để sử dụng. Còn Sơn, đối tượng này dùng tiền giả để đổ xăng trên địa bàn huyện Phước Sơn thì bị phát hiện.

Hai đối tượng Dân và Tuấn

Hai đối tượng Toàn và Sơn cùng tang vật

Tuấn cũng khai nhận có tất cả 16 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng. Khi Tuấn bán xe máy cho một người không rõ lai lịch thì bị người này lừa trộn lẫn tiền thật và tiền giả rồi trả cho Tuấn. Số tiền giả trên, sau khi cho Toàn 8 tờ, Tuấn vứt bỏ 8 tờ.

Như đã đưa tin, hôm 9/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận thông tin tội phạm lưu hành tiền giả do Công an huyện Phước Sơn chuyển để điều tra.

Vào cuộc xác minh, thu thập chứng cứ, ngày 26/2, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Toàn và Sơn về hành vi tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả.

Mở rộng điều tra, hôm 4/3, Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục bắt giữ Dân khi đối tượng này đang lẩn trốn tại TP Hải Phòng. Ngoài ra, công an cũng vận động Đặng Văn Tuấn đang làm việc ở TP.HCM ra đầu thú.

Cảnh sát đang tiến hành thu hồi số tiền giả và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Sơn Tùng