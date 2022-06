Lộ đề môn Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021: Hậu quả nghiêm trọng, xử lý thế nào?

Trong vụ lộ đề môn Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, với việc bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo luật sư, 2 bị can có thể bị phạt tù, phạt tiền và cấm hành nghề....

Tối 10/6, Bộ Công an cho biết, căn cứ kết quả điều tra xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm trong công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi và ra đề thi môn Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Liên quan đến vụ lộ đề thi môn Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm 2 bị can.

Theo đó, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị My (sinh năm 1963, nguyên giáo viên Đại học Sư phạm Hà Nội) và Khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cứ trú đối với Bùi Văn Sâm (sinh năm 1949, nguyên giáo viên Đại học Sư phạm Hà Nội) cùng về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trao đổi với PV Infonet về vụ án này, luật sư Hoàng Tùng – Trưởng VPLS Trung Hòa (Hà Nội) chia sẻ: “Việc làm “lộ đề”, “lọt đề” trong các bài kiểm tra, các cuộc thi khiến cho không ít các bậc phụ huynh cũng như chính các học sinh cảm thấy hoang mang, bất bình, phẫn nộ, lo lắng về việc không đảm bảo tính công bằng, nhất là trong kì thi THPT Quốc gia – một kì thi mang tính chất quan trọng, có ý nghĩa với tương lai của nhiều học sinh”.

Theo luật sư Hoàng Tùng, với tội danh bị khởi tố như đã nói ở trên, hình phạt có thể được áp dụng với 2 bị can là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù ít nhất từ 1 năm đến cao nhất là 15 năm.

Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 - 5 năm, có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

Như vậy, cơ quan điều tra cần nhanh chóng thực hiện và hoàn thành các công tác nghiệp vụ để có thể đưa ra những chứng cứ xác thực nhất nhằm xác định chính xác hành vi phạm tội của 2 bị can Phạm Thị My và Bùi Văn Sâm cùng những người có liên quan.

Điều này có ý nghĩa quan trọng trong công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo. Việc khởi tố này cũng như một hồi chuông cảnh tỉnh các cá nhân là giáo viên – những người trực tiếp dạy dỗ, truyền đạt kiến thức tới thế hệ mầm non tương lai của đất nước.

Luật sư Hoàng Tùng trao đổi với PV Infonet về vụ án.

Luật sư nói thêm, khoản 2 Điều 1 Quyết định số 809/QĐ-TTg quy định về Bí mật nhà nước độ Tối mật gồm: Đề thi chính thức, đề thi dự bị, đáp án đề thi chính thức, đáp án đề thi dự bị của các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi chọn học sinh giỏi quốc gia, thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế và khu vực chưa công khai. Căn cứ quy định này, đề thi môn Sinh học của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2021 tại thời điểm xảy ra sự việc cũng thuộc bí mật nhà nước độ Tối mật.

Còn căn cứ quy định tại Điều 337 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 quy định về "Tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước"; "Tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy vật hoặc tài liệu bí mật nhà nước" thì: "Người nào cố ý làm lộ bí mật nhà nước, chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy vật hoặc tài liệu bí mật nhà nước thuộc độ tối mật thì bị phạt tù từ 5 - 10 năm.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 - 5 năm".

Như Infonet đã đưa tin, trước đó, năm 2021, vào thời điểm trước ngày thi môn Sinh học của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, dư luận xã hội đã xôn xao về việc thầy Phan Khắc Nghệ, Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Tĩnh, đã có bài tổng ôn cho học sinh với số câu hỏi trùng đến hơn 90% số câu hỏi trong đề thi chính thức môn Sinh học.

Ngay sau khi kết thúc kỳ thi, thầy Đinh Đức Hiền, giáo viên dạy bộ môn Sinh học, Hệ thống giáo dục HOCMAI (Hà Nội) từng có tâm thư gửi Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, trong đó phản ánh sự bất thường về đề thi môn Sinh học. Theo thầy Hiền, sau khi tiến hành so sánh, đối chiếu giữa đề ôn tập của thầy Phan Khắc Nghệ, Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Tĩnh và đề thi chính thức về nội dung, câu từ, hình vẽ, không chỉ cá nhân ông mà nhiều giáo viên khác đều nhận thấy có sự tương đồng ở mức độ cao.

Điều này khiến ông cũng như nhiều các thầy, cô đến từ nhiều địa phương trong cả nước cảm thấy rất băn khoăn về sự tương đồng này là do ngẫu nhiên hay do một lý do nào khác. Những băn khoăn, nghi vấn này cần sớm được làm rõ vì kỳ thi tốt nghiệp THPT với quy mô lớn sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến hàng triệu giáo viên và học sinh.

Sau khi nghe thông tin 2 người bị bắt vì liên quan đến vụ lộ đề thi môn Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, trao đổi với báo chí, thầy Phan Khắc Nghệ khẳng định mình không có liên quan gì.

Tân Trường