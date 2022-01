Vu khống Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk, giảng viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng lĩnh án

Chiều nay (17/1), TAND TP Buôn Ma Thuột đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 2 bị cáo Phạm Đình Quý (41 tuổi) trú tại tỉnh Bình Thuận, nguyên Giảng viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng, TP. Hồ Chí Minh và Hoàng Minh Tuấn (42 tuổi) trú tại xã Ea Hu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk về tội “Vu Khống” và tuyên phạt 2 người này hơn 5 năm tù giam.

Theo cáo trạng, năm 2007 Quý có quen biết với Tuấn, lúc này Quý đang là giảng viên, còn Tuấn là sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao TP.HCM.

Năm 2019, Quý chuyển đến giảng dạy tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng; còn Tuấn có thời gian làm Công an viên, là Đảng viên ở xã Ea Hu.

Dù không có mâu thuẫn gì với ông Bùi Văn Cường, Ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, nhưng cuối năm 2019, Quý gọi điện thoại cho Tuấn trao đổi nội dung ông Cường có “tiêu cực trong công tác cán bộ tại tỉnh Đắk Lắk” và “đạo văn, gian dối học thuật” khi thực hiện luận án tiến sĩ đề tài “Nghiên cứu tác động của tổ hợp chân vịt – bánh lái đến điều khiển hướng đi tàu thủy trên tuyến luồng Hải Phòng”, bảo vệ năm 2018 tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Ngoài ra, Quý còn đưa nhiều tài liệu liên quan đến luận án của ông Cường cho Tuấn xem. Khi Quý đề nghị Tuấn ký tên vào các đơn tố cáo thì Tuấn đồng ý.

Sau đó, Quý đưa các đơn tố cáo ông Cường cho Tuấn ký rồi gửi đến Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và nhiều cơ quan báo chí.

Sau khi nhận được đơn tố cáo, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã làm việc với Tuấn và thông báo đã có văn bản chuyển đơn đến Ban Tổ chức Trung ương để xem xét, giải quyết.

Đồng thời, yêu cầu Tuấn trong khi chờ kết luận của Ban Tổ chức Trung ương, không được thông tin phát tán nội dung tố cáo này.

Đến ngày 6/7/2020, Tuấn gọi điện thoại cho Quý thông báo những nội dung làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương về 2 Công văn của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và Công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận, luận án tiến sĩ của ông Cường được thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Dù sự việc đã rất rõ ràng nhưng sau đó Quý và Tuấn vẫn cố ý bịa đặt, soạn thảo khoảng 200 tờ đơn tố cáo ông Cường “đạo văn” rồi gửi đến hàng trăm cá nhân, tổ chức, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của ông Bùi Văn Cường.

Sau khi xem xét các chứng cứ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Đình Quý 2 năm 9 tháng từ giam và bị cáo Hoàng Minh Tuấn 2 năm 6 tháng tù giam cùng về tội vu khống.

