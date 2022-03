Vụ giết người phân xác ở Ninh Bình: Hồi chuông cảnh tỉnh những người đang có quan hệ bất chính

'Ngoài tội giết người, Dũng còn bị xử lý hành vi “ngoại tình” vì vi phạm chế độ một vợ, một chồng theo Điều 182 Bộ luật Hình sự 2015. Mức phạt cao nhất đối với tội danh này lên đến 3 năm tù', luật sư nhận định.

Chiều 28/3, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã bắt giữ đối tượng Phạm Văn Dũng (SN 1985, trú tại phố Chu Văn An, phường Nam Bình, TP Ninh Bình) về hành vi giết người.

Nạn nhân là Nguyễn Thị Thêm (SN 1992, trú tại tổ 22, phường Nam Sơn, Tam Điệp, TP tỉnh Ninh Bình), đã có chồng và 2 con. Chị Thêm quen Dũng qua mạng xã hội rồi nảy sinh tình cảm. Hai người có thời gian thuê nhà trọ chung sống như vợ chồng, nhưng sau đó xảy ra mâu thuẫn do chị Thêm không muốn ly hôn chồng và muốn về quê sinh sống, làm ăn.

Đối tượng Dũng bị cơ quan công an bắt.

Trao đổi với PV Infonet về vụ án này, luật sư Đỗ Thành Hưng – VPLS Trung Hòa (Hà Nội) đánh giá: “Vụ việc xuất phát từ mối quan hệ giữa đối tượng Dũng và nạn nhân. Mặc dù có gia đình nhưng nạn nhân vẫn thực hiện hành vi ngoại tình với đối tượng Dũng.

Giữa nạn nhân và đối tượng Dũng đã nảy sinh tình cảm, có thời gian sống chung như vợ chồng. Tuy nhiên, khi cả hai phát sinh mâu thuẫn thì tình cảm của Dũng biến thành thù hận. Đây có thể là động cơ khiến Dũng biến thành kẻ mất hết nhân tính, ra tay tước đoạt tính mạng nhân tình.

Hành vi tước đoạt tính mạng nhân tình của đối tượng Dũng có thể được xác định là hành vi giết người vì động cơ đê hèn và phải chịu trách nhiệm hình sự về "Tội giết người" theo quy định Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

Không hiếm những vụ việc tương tự như trên. Khi tình cảm vượt qua lý trí, phần “con” mang tính bản năng chi phối cảm xúc mỗi cá nhân. Trong mối quan hệ khi chỉ một bên muốn rút còn bên kia vẫn muốn giữ là nguyên nhân cho một bi kịch”.

“Liên quan đến hành vi ngoại tình, mọi người đều bàn tán vụ việc dưới khía cạnh văn hóa hơn là quan tâm đến hậu quả pháp lý liên quan đến “ngoại tình”. Vụ án này mang tính cảnh tỉnh cho nhiều cá nhân về mối quan hệ trái luật, có thể để lại những hệ lụy nặng nề, chẳng thể vãn hồi.

Xem xét ở góc độ pháp luật, ngoại tình là hành vi của đối tượng là người đang trong mối quan hệ hôn nhân ràng buộc mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác; hoặc đối tượng chưa có vợ, chồng mà kết hôn, chung sống như vợ chồng với người đang trong mối quan hệ hôn nhân.

Hành vi ngoại tình xâm phạm nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình theo pháp luật Việt Nam là một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng.

Mặc dù Luật Hôn nhân và gia đình 2014 không quy định các chế tài đối với hành vi “ngoại tình”, nhưng người vi phạm có thể bị xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về kết hôn, ly hôn và vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng theo Điều 59 Nghị định 82/2020/NĐ-CP, mức phạt tiền từ từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Ngoài ra, người có hành vi “ngoại tình” có thể bị cáo buộc vi phạm chế độ một vợ, một chồng theo Điều 182 Bộ luật Hình sự 2015. Mức phạt cao nhất đối với tội danh này lên đến 3 năm tù”, luật sư Thành Hưng phân tích.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

Nói về nguyên nhânPhạm Văn Dũng sát hại nhân tình, luật sư Thành Hưng nhận định: “Có thể thấy đối tượng Dũng nảy sinh ghen tuông khi chị Thêm không muốn ly hôn chồng, quyết định trở về quê làm ăn. Ghen tình là trạng thái tâm lý mà đối tượng bộc lộ sâu nhất bản năng con người, nó là sự độc quyền tuyệt đối trong tâm tưởng. Ở đây là sự chiếm hữu tuyệt đối của đối tượng với nạn nhân.

Có thể đối tượng cảm thấy bị đổ vỡ, hụt hẫng, thậm chí bị sỉ nhục, phản bội; cảm thấy mất đi một thứ gì đó đã hy vọng, nuôi nấng. Cho nên khi ghen sẽ thúc đẩy tư duy, tình cảm, hành động khiến đối tượng thực hiện hành vi tước đoạt tính mạng nhân tình một cách nhẫn tâm.

Nhận thức xã hội, nhận thức về pháp luật và nền tảng nhân cách, đạo đức, xu hướng dùng bạo lực để giải quyết mọi việc có thể là một trong các yếu tố chi phối hành vi của đối tượng Dũng”.

Như đã thông tin, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 27/3, ông Phạm Văn Năm (SN 1954, trú tại phố Chu Văn An, phường Nam Bình, TP Ninh Bình) đến Công an phường Nam Bình (TP Ninh Bình) tố giác với cơ quan công an về việc nghi ngờ con trai của ông là Phạm Văn Dũng có hành vi giết người.

Nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an TP Ninh Bình huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp điều tra, truy xét.

Khi bị triệu tập điều tra, Phạm Văn Dũng khai, vào tháng 12/2020, Dũng quen chị Nguyễn Thị Thêm qua mạng xã hội. Phát sinh tình yêu, Dũng và chị Thêm thuê nhà trọ và sinh sống với nhau như vợ chồng.

Đến tháng 1/2022, hai người xảy ra mâu thuẫn và thường xuyên cãi nhau do chị Thêm không muốn ly hôn chồng và muốn về thành phố Tam Điệp sinh sống làm ăn.

Đến sáng 23/3, chị Thêm đến nhà chị gái của Phạm Văn Dũng để trả một số đồ dùng cá nhân của Dũng khi ở cùng phòng trọ trước đây.

Tại đây, hai người tiếp tục cãi vã nhưng chị Thêm vẫn ở lại ăn cơm cùng với Dũng và chị gái. Ăn cơm xong, chị Tuyết đi làm ca đêm, chị Thêm và Dũng tiếp tục cãi vã, Dũng đã dùng tay bóp cổ sát hại chị Thêm. Sau đó, nghi phạm tiếp tục dùng nhiều thủ đoạn để phi tang xác nạn nhân.

